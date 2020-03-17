Стали известны подробности о первых больных коронавирусом в Киеве (44)

Главком 2020.03.17 08:05

Сегодня, 08:04 Лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи Один из больных - молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса в Житомирской области Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о двух киевлянах, которые первыми в городе подхватили коронавирус. Как написал Кличко в Facebook, один из больных - молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине.