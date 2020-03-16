Зеленский допустил ввод чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса (22)

Хвиля 2020.03.16 23:06

Владимир Зеленский посоветовал украинцам оставаться дома и стараться вообще не выходить на улицы "Хвиля" 16.03.2020 22:50:22 Украина в ближайшее время наша страна получит 1 млн тестовых экспресс- систем, которые выявляют заражение коронавирусом от Китая. Об этом заявил Владимир Зеленский в эфире ICTV. По его словам, около 12-13 млрд гривен нужно Украине для противодействия эпидемии коронавируса.