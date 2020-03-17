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"Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта, а купленные билеты можно сдать в течение месяца

"Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта, а купленные билеты можно сдать в течение месяца (61)

Корабелов.инфо 2020.03.17 10:50
17.03.2020 "Укрзализныця", выполняя решения Кабинета министров, на своем сайте объявила об отмене всех пассажирских поездов с 18 марта. Так, прекращаются все виды внутреннего сообщения: пригородное, городское, региональное, дальнее. Поезда выполнят последние рейсы 17 марта. Компания пообещала компенсировать пассажирам полную стоимость проездных документов на все рейсы, отмененные из-за карантина, без взимания дополнительных сборов.
ПОЕЗД, БИЛЕТ, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ПАССАЖИР, КАРАНТИН, КАССА, Украина, Польша
2020.03.17 (61)

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