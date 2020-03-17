"Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта, а купленные билеты можно сдать в течение месяца (61)

2020.03.17 (61)2020.03.16 (51) →
- Мариупольцам, купившим билеты на отмененные поезда, полностью вернут их стоимость : Mariupol.tv 11:56
- "Укрзализныця" останавливает внутреннее пассажирское сообщение : Укрудпром 11:44
- Сегодня, 11:32 Елена Клименко Еще 2 тысячи украинцев ожидают эвакуации из Польши - Дещица : ReplyUA.net 11:41
- "Укрзализныця" временно прекращает пассажирские перевозки и компенсирует стоимость купленных билетов : ОстроВ 11:39
- "Укрзализныця" отменяет поезда: какие рейсы попали под запрет и как бесплатно вернуть билет : Гуру.ua 11:39
- Стало известно, когда перестанут ходить поезда внутри Украины : Lenta.ua 11:37
- Укрзализныця будет месяц возвращать стоимость билетов на отмененные поезда : Укринформ 11:17
- Фильм посмотришь дома: в Днепре закрылись все кинотеатры : Vgorode.ua 11:15
- Общественный транспорт прекращает междугородние перевозки пассажиров : Трасса Е95 11:13
- "Укрзалізниця" останавливает пассажирское сообщение, стоимость билетов вернут : Вечерний Николаев 11:12
- Карантин в Украине: что делать с железнодорожными билетами : Весь Харьков 11:10
- В Украине поезда прекратят курсировать между городами из-за карантина : УСИ Одесса 11:08
- Почти 2 тысячи украинцев застряли в Польше в ожидании эвакуации : Lenta.ua 11:07
- "Укрзалізниця" с завтрашнего дня приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение : НикВести 11:07
- Из Польши эвакуируют почти 2 тыс. украинцев : ICTV Факти 11:06
- Укрзализныця объяснила, что делать с билетами на отмененные поезда : Gazeta.ua 11:05
- В Украине приостанавливают внутренние железнодорожные рейсы для пассажиров : 057.ua Харьков 11:01
- Общественный транспорт прекращает междугородние перевозки пассажиров : Лента новостей Одессы 10:59
- "Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта, а купленные билеты можно сдать в течение месяца : Корабелов.инфо 10:50
- УЗ приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение : UaProm 10:48
- "Укрзализныця" прекращает внутренние перевозки пассажиров: что делать с билетами : В Час Пик 10:45
- "Укрзализныця" в течение месяца будет возвращать стоимость билетов на отмененные поезда : UAzmi 10:45
- "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов : Интеллект Украины 10:43
- Укрзалізниця с 18 марта приостанавливает все пассажирские перевозки. Стоимость билетов вернут полностью : the Бабель 10:42
- Последний день рейсов - 17 марта. Укрзализныця приостанавливает внутреннее сообщение, билеты можно вернуть : Новое Время 10:40
- Укрзализныця объяснила, что делать с билетами на поезда, которые отменили : Gazeta.ua 10:35
- Не уедешь: в Украине с 18 марта перестают ездить поезда - что с билетами : SkyNewsZP 10:34
- Укрзализныця завтрашнего дня приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение : ПрессОрг24 10:33
- Карантин в Украине: что делать с железнодорожными билетами : АТН 10:31
- Украинцы вернули более 300 тысяч билетов на поезда : E-News 10:30
- Укрзализныця прекращает внутреннее пассажирское сообщение : Дружковка на ладонях 10:27
- "Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта, билеты можно сдать в течение месяца : Kyiv.osp-ua.info 10:24
- "Укрзализныця" с 18 марта приостановит все виды пассажирских перевозок в Украине : Центр Транспортных Стратегий 10:20
- "Укрзализныця" отменяет поезда: какие рейсы попали под запрет и как бесплатно вернуть билет : Сегодня.ua 10:17
- Укрзализныця завтрашнего дня приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение : FaceNews 10:16
- Карантин в Украине: с завтрашнего дня перестают курсировать поезда : Телеграф.com.ua 10:13
- С 18 марта Укрзализныця приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение : Аргументы и Факты Украина 10:09
- "Укрзализныця" объявила об отмене всех поездов с 18 марта : Новости N 10:09
- "Укрзализныця" остановила внутреннее пассажирское сообщение с 18 марта : News24UA 10:05
- Эвакуацию из Польши ожидают почти 2 тыс. украинцев, - посол : Фокус 10:04
- "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов : From-UA.com 10:04
- Коронавирус в Украине Укрзализныця с 18 марта приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение : Еспресо TV 10:03
- "Укрзализныця" остановила внутреннее пассажирское сообщение с 18 марта : 112.ua 10:00
- Укрзализныця завтрашнего дня приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение : Українські національні новини 09:48