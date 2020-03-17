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За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс грн и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон

За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс грн и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон (141)

Экономика от Пророка 2020.03.17 09:27
Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина. За принятие законопроекта No3219 в целом проголосовали сегодня, 17 марта, 344 депутатов при минимально необходимых 226, передали только что "Українськi Новини". За нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно- противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями вводится
ОБСЕРВАЦИЯ, КАРАНТИН, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ЭПИДЕМИЯ, ЗАРАЖЕНИЕ, ФОРС, Радуцкий, Украина
2020.03.17 (141)

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