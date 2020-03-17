За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс грн и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон (141)

2020.03.17 (141)2020.03.16 (98) →
- Рада приняла жесткий антикоронавирусный закон: детали : Луганский Радар 11:55
- Штрафы будут жесткие: как будут наказывать нарушителей карантина в Украине : Сегодня.ua 11:48
- Верховная Рада приняла законопроект о предотвращении распространения коронавируса : Харківська ОДА 11:48
- Одесса тратит на борьбу с коронавирусом уже 120 миллионов: новый закон облегчает закупки : Одесский Курьер 11:47
- Рада проголосовала за повышение доступности лекарств : Источник.info 11:45
- В Украине ввели уголовную ответственность за нарушение карантинных мер : Ирта-Fax 11:44
- Штрафы и лишение свободы: ВР приняла закон для предотвращения COVID-19 : Время новостей 11:43
- Карантин в Украине: за что будут сажать и штрафовать : RegioNews 11:41
- Иностранцев не будут штрафовать за просроченные визы : Bigmir)net Новости 11:39
- Верховная Рада приняла законопроект о предотвращении распространения коронавирус : GlavPost.Com 11:38
- Арест за заражение коронавирусом и новые штрафы: Верховная Рада приняла закон : SkyNewsZP 11:34
- В Украине ввели новые штрафы: за что накажут на 170 тысяч : Днепр Час 11:29
- Рада приняла закон о противодействии эпидемии коронавируса: важные нюансы : Винница Реал 11:24
- "Коронавирусный" закон: какие штрафы и ограничения предусмотрены : #Буквы 11:20
- Рада приняла законопроект о предотвращении эпидемии коронавируса : Бизнес.медиа 11:19
- Верховная Рада приняла закон о противодействии коронавирусу : ATR.ua 11:13
- Рада приняла законопроект о мерах по предотвращению коронавируса : УкрАгроКонсалт 11:06
- Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств изменила ВР : 7 днів Ужгородськi 11:06
- Штрафы, форс-мажор, контроль цен на лекарства: Рада приняла законопроект по противодействию коронавирусу : Первая полоса 11:03
- ВР приняла законопроект по предотвращению коронавируса в Украине : ASPInews 11:01
- В Украине будут штрафовать инфицированных коронавирусом за выход из карантина : 057.ua Харьков 11:01
- Рада утвердила ряд норм для предотвращения возникновения и распространения коронавируса : Версии.com 10:51
- Верховная Рада Украины одобрила закон о противодействии коронавирусу COVID-19 : Vashgolos.net 10:50
- До 34 тысяч - за нарушение карантина будут штрафовать : Uzhgorod.in 10:50
- Рада хочет ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом : SlavInfo.dn.ua 10:49
- Отпуск и тюремный срок: Рада приняла жесткий закон о борьбе с коронавирусом : Новости Херсонщины 10:48
- Тюрьма для нарушителей, лишний отпуск. Что означает закон о коронавирусе, принятый Радой : Karachun.com.ua 10:47
- Украина упростит процедуру госзакупок товаров для борьбы с коронавирусом, - Минздрав : Західна iнформаційна корпорація 10:46
- Арест за заражение коронавирусом и новые штрафы: Верховная Рада приняла закон : Vgorode.ua 10:45
- Рада одобрила меры по борьбе с коронавирусом и защитила налогоплательщиков на время карантина : thePage 10:42
- Официально: украинцев будут штрафовать за нарушение карантина. Ходим в масках. Рада приняла закон : Hyser 10:41
- За нарушение карантина грозят штрафы и тюрьма. ВР приняла законопроект о коронавирусе : Gorsovet.com.ua 10:39
- Медикам доплатят, а нарушителей карантина накажут: Рада приняла закон : Гуру.ua 10:39
- Рада приняла закон о повышении доступности лекарств и медтоваров : Гуру.ua 10:39
- Медикам доплатят, а нарушителей карантина накажут: Рада приняла закон : Днепровский городской портал 10:38
- Штрафы до 200 тысяч и тюрьма: Рада приняла жесткий антикоронавирусный закон : Хвиля 10:36
- 😷 Принят законопроект о предотвращении коронавируса в Украине : Finance.UA 10:34
- Рада приняла законопроект о предотвращении коронавируса в Украине : ПрессОрг24 10:33
- Рада запретила наказывать иностранцев, не успевших вовремя выехать из Украины из-за карантина : УП Європейська правда 10:32
- Карантин признан форс-мажором : Pravo.ua 10:32
- Рада приняла закон о мерах по предотвращению коронавируса : Fin.org.ua 10:31
- За умышленное заражение коронавирусом в Украине предусмотрено 8 лет тюрьмы : 24 канал 10:30
- Коронавирус: за нарушение карантина предлагают ввести штрафы 17 March 2020, 08:41 : Николаев в подробностях 10:29
- В Украине большинством нардепов приняли Закон о коронавирусе : ОТКАТ Одесский 10:24