За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс грн и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон (141)

Экономика от Пророка 2020.03.17 09:27

Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина. За принятие законопроекта No3219 в целом проголосовали сегодня, 17 марта, 344 депутатов при минимально необходимых 226, передали только что "Українськi Новини". За нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно- противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями вводится