Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады во вторник (52)

Страна.ua 2020.03.16 20:32

Разумков подписал распоряжение о созыве Рады из-за коронавируса. Фото: Страна.ua Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник, 17 марта, на 8:00 внеочередного заседания парламента из-за коронавируса. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады. В повестке дня заседания указано 6 пунктов повестки дня: принятие законопроекта No3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты