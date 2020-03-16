Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады во вторник (52)

2020.03.17 (52)2020.03.16 (59) →
- СНБО собирается на экстренное заседание, чтобы обсудить введение ЧП в Украине - СМИ : E-Finance 11:29
- Депутаты поддержали упрощение госзакупок в сфере здравоохранения : Зеркало недели. Украина 11:16
- Рада изменила порядок госзакупок лекарственных средств и медизделий : УНИАН 10:48
- Зеленский призывает запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек : Inpress.ua 10:43
- Верховная Рада изменила повестку дня сессии из-за карантина : Судебно-юридическая газета 10:39
- Рада временно освободила от уплаты НДС ввоз закупленных государством лекарств : FinOboz 10:34
- Нардепы приняли законопроект о доступности лекарств : ПрессОрг24 10:33
- ВР поручила Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты : ПрессОрг24 10:33
- Все "коронавирусные" законы Разумков подпишет сегодня : Depo 10:33
- Рада временно освободила от уплаты НДС ввоз закупленных государством лекарств : ПрессОрг24 10:33
- Рада начала внеочередное заседание : ПрессОрг24 10:33
- Рада приняла закон о предприятиях, уполномоченных на осуществление закупок в сфере здравоохранения : Pravo.ua 10:32
- ВР поручила Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты : DailyUA 10:24
- ВР поручила Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты : Українські національні новини 10:18
- Внеочередное заседание Верховной Рады 17 марта. Прямая трансляция : Новости Ю 10:16
- Рада собралась на экстренное заседание из-за коронавируса: онлайн-трансляция : Народна Правда 10:09
- Рада поддержала начало закупок лекарств через ГП "Медзакупки Украины" : LB.ua 10:07
- Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в законы о госзакупках лекарств : Интерфакс-Україна 10:06
- Рада упростила закупку лекарств и медицинских изделий : ForUm 10:04
- Рада временно освободила от уплаты НДС ввоз закупленных государством лекарств : Українські національні новини 10:03
- Рада приняла законопроект о доступности лекарств : Украина криминальная 10:02
- Рада изменила Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств : Прямий канал 10:02
- В Киеве проходит внеочередное заседание Верховной Рады : Hubs 09:40
- Нардепы приняли законопроект о доступности лекарств : DailyUA 09:24
- Нардепы приняли законопроект о доступности лекарств : Українські національні новини 09:18
- Внеочередное заседание Верховной Рады: Нардепы приняли законопроект по противодействию коронавирусу ОНЛАЙН : Преступности.нет 09:17
- Рада приняла закон о доступности закупок лекарственных средств и медицинских изделий : ICTV Факти 09:06
- Народные депутаты собрались на внеочередное заседание, - ПРЯМОЙ ЭФИР : 0564.ua Кривой Рог 09:01
- Рада проводит внеочередное заседание: повестка дня (трансляция) : УСБН Запорiжжя 09:01
- Заседание Рады из-за коронавируса: онлайн трансляция : Апостроф 09:00
- В Раде проходит внеочередное заседание по противодействию коронавирусу (онлайн) : УНИАН 08:48
- Что происходит под Верховной Радой: видео : Сегодня.ua 08:47
- Сегодня Рада займется карантином : Fin.org.ua 08:46
- Рада проводит внеочередное заседание: повестка дня (трансляция) : Центр журналистских расследований 08:44
- Рада начала внеочередное заседание : Українські національні новини 08:33
- Рада начала внеочередное заседание : Еспресо TV 08:33
- СНБО собирается на экстренное заседание, чтобы обсудить введение ЧП в Украине - СМИ : Дело.ua 08:32
- Внеочередное заседание Верховной Рады : Укринформ 08:32
- Карантин и коронавирус: что рассмотрит Верховная Рада на внеочередном заседании : Эхо Киева 08:30
- Рада начала внеочередное заседание : DailyUA 08:24
- Верховная Рада собралась на внеочередное заседание - рассмотрит закон о коронавирусе (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Ракурс 08:22
- Внеочередное заседание Рады по коронавирусу: онлайн-трансляция : Сегодня.ua 08:17
- Внеочередное заседание Рады, - онлайн-трансляция : Західна iнформаційна корпорація 08:16
- Сегодня Рада займется карантином : Укрудпром 08:14
- Уйдут ли депутаты на карантин? Рада проводит внеочередное заседание из-за коронавируса - онлайн : Новое Время 08:10
- Верховная Рада проведет внеочередное заседание: Разумков подписал распоряжение : Всеукраинские вести 07:56