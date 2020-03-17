Закрывается общепит, метро и запрещаются пассажирские перевозки: полный список ограничений из-за карантина (119)

Українські Новини 2020.03.17 08:46

Анна Рудык Анна Рудык Кабмин Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении Кабмина, передают Українськi Новини. Так, постановлением введен запрет железнодорожных, авиа- и автобусных