Закрывается общепит, метро и запрещаются пассажирские перевозки: полный список ограничений из-за карантина (119)

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- Карантин: полиция предупреждает о проверке документов : Новости N 22:09
- Карантин: копы предупредили о проверке документов : Mk.Mk.Ua 22:06
- Украинцев предупредили, что полиция будет проверять документы во время карантина : NewsOne 21:39
- Полиция будет проверять у граждан документы : 2000.ua 21:30
- Карантин: копы предупредили о проверке документов : DailyUA 21:24
- Карантин в Украине: полицейские предупредили о проверке документов у прохожих на улице : Фокус 21:04
- В Киеве из-за карантина родители ездят с детьми на работу: эксклюзивные фото : Новости Киева 20:53
- В Киеве переименовали остановку автобусов No2 и No118 "Станция скоростного трамвая "Полевая" : Новости Киева 20:53
- В Киеве переименовали остановку автобусов No2 и No118 "Станция скоростного трамвая "Полевая" : КиевВласть.com.ua 20:48
- Карантин в Украине: Нацполиция предупредила о проверке документов : Слово і Діло 20:42
- Полиция предупредила о проверках документов : Hubs 20:40
- Карантин: копы предупредили о проверке документов : Контракты.ua 20:37
- В Киеве не будут пускать в транспорт без масок. Хотя МОЗ заявлял, что маски не помогут : World News 20:15
- Киевский метрополитен еще не подсчитал размер убытков от карантина : Новое Время 20:10
- Карантин: копы предупредили о проверке документов : Bigmir)net Новости 20:09
- Карантин: копы предупредили о проверке документов : Южная правда 20:07
- Полицейские взяли под контроль соблюдение правил карантина: у прохожих будут проверять документы [дополняется] : Комсомольская Правда в Украине 20:01
- В Киеве в общественный транспорт будут пускать пассажиров исключительно в масках, - Николай Поворозник : КиевВласть.com.ua 19:48
- Киевлян возмущает закрытие метро : Багнет 19:31
- В Киеве не будут пускать в общественный транспорт без защитных масок : Медіаплатформа "НАШ" 19:12
- В Нацполиции рассказали, как будут контролировать карантинные ограничения : РБК-Україна 19:11
- Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой : Страна.ua 19:02
- В Киеве пассажиров будут пускать в общественный транспорт только в масках : Kramatorsk.info 18:51
- Киев на карантине: общественным транспортом смогут воспользоваться не все, есть условие : Realist.online 18:24
- Киев останавливает работу метро до 3 апреля : Деньги.ua 18:22
- В Киеве будут пускать в транспорт только в масках и по 10 человек : #Буквы 18:20
- Киев прекращает транспортное сообщение с пригородом: въезд разрешен только на легковых автомобилях : Факты 18:04
- "Киевпастранс" приостанавливает работу Киевской городской электрички : КиевВласть.com.ua 17:48
- В Киеве работников важных предприятий начнут возить спецтранспортом - КГГА : Страна.ua 17:47
- КГГА не будет увеличивать количество маршруток в связи с закрытием метро : Західна iнформаційна корпорація 17:46
- Столичное метро закроется с сегодняшнего дня до 3 апреля : Украина Коммунальная 17:46
- Карантин в Киеве: наземный транспорт продолжает работу, но будет менять маршруты : Гуру.ua 17:39
- Вслед за метро работу прекращает и городская электричка : Соцпортал 17:35
- В Киеве завтра приостановят движение городской электрички : From-UA.com 17:34
- В Киеве пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт : Шиповник.ua 17:33
- В Киеве завтра останавливают движение городской электрички : DailyUA 17:24
- Киев не намерен увеличивать количество автобусов в связи с закрытием метро : Українські Новини 17:16
- На время карантина в Киеве прекратят работу ярмарки и рынки : Телеграф.com.ua 17:13
- В Киеве пассажиров без масок не будут пускать в транспорт : Слово і Діло 17:12
- В Киеве пассажиров будут пускать в общественный транспорт только в масках : Новости Донбасса 17:09
- В Киеве пассажиров без масок запретят пускать в общественный транспорт : Аргументы и Факты Украина 17:09
- "Карантин" в Киеве. В транспорт будут пускать только в медицинских масках - КГГА : ЛІГАБізнесІнформ 17:07
- Нет маски - иди пешком: в Киеве запретили заходить в общественный транспорт без маски : Главред 17:05
- Метро в Киеве закроется сегодня ночью : Багнет 17:01