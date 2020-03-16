В Украине из-за коронавируса ввели новые правила для должников за коммуналку (1)

Обозреватель 2020.03.16 16:09
15:48, 16.03.2020
Предприятия, осуществляющие предоставление коммунальных услуг, в частности,
облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на
фоне карантина счетов.
Об сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус в ходе
заседании согласительного совета, передает Интерфакс-Украина.
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Униан
"С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том,
КАРАНТИН, СУБСИДИЯ, ПЕНИ, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ОПЛАТА, ГРАЖДАНИН, Герус
, Украина