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В Украине из-за коронавируса ввели новые правила для должников за коммуналку

В Украине из-за коронавируса ввели новые правила для должников за коммуналку (1)

Обозреватель 2020.03.16 16:09
15:48, 16.03.2020 Предприятия, осуществляющие предоставление коммунальных услуг, в частности, облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на фоне карантина счетов. Об сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус в ходе заседании согласительного совета, передает Интерфакс-Украина. Тариф на коммуналку Униан "С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том,
КАРАНТИН, СУБСИДИЯ, ПЕНИ, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ОПЛАТА, ГРАЖДАНИН, Герус, Украина
2020.03.17 (1)

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