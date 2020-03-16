В Украине из-за коронавируса ввели новые правила для должников за коммуналку (1)

Обозреватель 2020.03.16 16:09

15:48, 16.03.2020 Предприятия, осуществляющие предоставление коммунальных услуг, в частности, облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на фоне карантина счетов. Об сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус в ходе заседании согласительного совета, передает Интерфакс-Украина. Тариф на коммуналку Униан "С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том,