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Коронавирус: ученые объяснили спрос на туалетную бумагу

Коронавирус: ученые объяснили спрос на туалетную бумагу (1)

Деловой Славянск 2020.03.16 19:49
16 марта 2020 в 19:00 Фото: telegraph.co.uk Туалетная бумага - это контроль и безопасность. Ученые объяснили, что заставляет людей по всему миру во время эпидемии коронавируса покупать в огромном количестве туалетную бумагу. Из-за быстрого распространения коронавируса в мире и вводимого во многих городах и странах карантина люди бросились покупать не только продукты, медицинские маски, антисептики, но и туалетную бумагу.
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2020.03.17 (1)

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