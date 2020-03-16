Коронавирус: ученые объяснили спрос на туалетную бумагу (1)

Деловой Славянск 2020.03.16 19:49
16 марта 2020 в 19:00
Фото: telegraph.co.uk
Туалетная бумага - это контроль и безопасность. Ученые объяснили, что
заставляет людей по всему миру во время эпидемии коронавируса покупать в
огромном количестве туалетную бумагу.
Из-за быстрого распространения коронавируса в мире и вводимого во многих
городах и странах карантина люди бросились покупать не только продукты,
медицинские маски, антисептики, но и туалетную бумагу.
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