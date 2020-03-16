Коронавирус: ученые объяснили спрос на туалетную бумагу (1)

Деловой Славянск 2020.03.16 19:49

16 марта 2020 в 19:00 Фото: telegraph.co.uk Туалетная бумага - это контроль и безопасность. Ученые объяснили, что заставляет людей по всему миру во время эпидемии коронавируса покупать в огромном количестве туалетную бумагу. Из-за быстрого распространения коронавируса в мире и вводимого во многих городах и странах карантина люди бросились покупать не только продукты, медицинские маски, антисептики, но и туалетную бумагу.