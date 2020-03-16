Кабмин ввел ограничение на въезд и выезд из Южноукраинска (2)

Маю право 2020.03.16 23:56
Кабмин ввел ограничение на въезд и выезд из Южноукраинска
Кабинет министров Украины распорядился ограничить въезды и выезды из
городов спутников атомных электростанций, в число которых входит город
Южноукраинск Николаевской области.
Текст постановления Кабмина, принятого на заседании сегодня, 16 марта, в
своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко,
пишет НикВести.
"Установить с 16 марта по 3 апреля по всей территории атомных
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