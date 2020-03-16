Кабмин ввел ограничение на въезд и выезд из Южноукраинска (2)

Маю право 2020.03.16 23:56

Кабмин ввел ограничение на въезд и выезд из Южноукраинска Кабинет министров Украины распорядился ограничить въезды и выезды из городов спутников атомных электростанций, в число которых входит город Южноукраинск Николаевской области. Текст постановления Кабмина, принятого на заседании сегодня, 16 марта, в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко, пишет НикВести. "Установить с 16 марта по 3 апреля по всей территории атомных