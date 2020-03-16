Зеленский тайно собрал олигархов на Банковой, - СМИ (22)

Хвиля 2020.03.16 22:36

Президент Украины втайне встретился с Ахметовым, Коломойским, Ярославским и Веревским, - Схемы "Хвиля" 16.03.2020 22:22:32 Президент Украины Владимир Зеленский скрытно от всех собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на программу Схемы. Так, около 17 часов на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова. После журналисты зафиксировали кортеж владельца холдинга DCH Александра