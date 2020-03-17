Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе (38)

Pro.berdyansk.biz 2020.03.17 10:21

09:22 17.03.2020 Автор: pro.berdiansk.biz Закупки медоборудования вывели из-под закона о госзакупках, ввели штрафы за нарушение карантина, сообщает Lb.ua. Фото из интернета Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект No3219 о внесении изменений в некоторые законы, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19. За него проголосовали 344 народных депутата.