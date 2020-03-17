Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе (38)

2020.03.17 (38)2020.03.16 (13) →
- Рада приняла закон о противодействии коронавирусу : Версии.com 11:51
- Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу : РИА Мелитополь 11:25
- Рада поддержала штрафы и тюремные сроки за нарушение карантина : POLITua 11:18
- Рада приняла антикоронавирусный закон : Нова Влада 11:08
- Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу : Южная правда 11:07
- Верховная Рада сегодня с утра одобрила закон о противодействии коронавирусу : Korzo News 11:07
- Верховная Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу : Данкор онлайн 11:02
- Рада приняла антикоронавирусный закон : 2000.ua 11:00
- Верховная Рада приняла закон о противодействии COVID-19 : Лента новостей Одессы 10:59
- Верховная Рада поддержала закон о противодействии коронавирусу : Hronika.info 10:40
- 10:13 17.03.20 Какая ответственность грозит за нарушение ограничительных мер : Большой Киев 10:31
- Рада приняла закон о противодействии коронавирусу: опубликованы детали : ДонПресс 10:28
- Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе : Pro.berdyansk.biz 10:21
- Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу : Prioritet.org 10:20
- ВР приняла законопроект о коронавирусе (ВИДЕО) : UATV 10:14
- Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе : Весь Харьков 10:10
- ВР одобрила закон о противодействии коронавирусу: предусмотрена уголовная ответственность : Николаевский центр журналистских расследований 10:07
- Рада без обсуждения поддержала законопроект о коронавирусе : НикВести 10:07
- Закон о противодействии коронавирусу одобрила Рада : 7 днів Ужгородськi 10:06
- Закон о противодействии коронавирусу: закупки без тендеров и уголовная ответственность : Gazeta.ua 10:05
- Рада приняла закон о противодействии коронавирусу : Комсомольская Правда в Украине 10:01
- Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу : FaceNews 10:01
- Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе : АТН 10:01
- Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу: лишение свободы и штрафы : Центр журналистских расследований 09:44
- Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе : Iнше ТВ 09:43
- Верховная Рада приняла закон о противодействии COVID-19 : Трасса Е95 09:43
- Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу : Bigmir)net Новости 09:39
- Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу : Единая Одесса 09:28
- Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу : Антикор.com.ua 09:11
- Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе : LB.ua 09:07
- Рада приняла закон о противодействии коронавирусу: подробности документа : ГолосUA 09:05
- Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу (ОНЛАЙН) : Мой Город N 09:01
- Кабмин принял закон о противодействии коронавирусу : Комсомольская Правда в Украине 08:46
- Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу : РБК-Україна 08:41
- На сайте Рады опубликован текст законопроекта о коронавирусе : Кам'янске портал 04:01