В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закроют метрополитен - Гончаренко (1)

Еспресо TV 2020.03.16 23:03

16 марта, 2020, 22:40 Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в течение 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре закроют метрополитен Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуациях под председательством премьера принял решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта", - говорится в сообщении.