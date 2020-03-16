В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закроют метрополитен - Гончаренко (1)

Еспресо TV 2020.03.16 23:03
16 марта, 2020, 22:40
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко
заявил, что в течение 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре закроют
метрополитен
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуациях под
председательством премьера принял решение о закрытии метрополитена в Киеве,
Харькове и Днепре в течение 17 марта", - говорится в сообщении.
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