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Бизнес получил налоговые льготы на период карантина

Бизнес получил налоговые льготы на период карантина (94)

Накипело.ua 2020.03.17 13:11
Виталина Морозова Виктор Пичугин 8 мин. назад Верховная Рада одобрила закон о поддержке малого и крупного бизнеса в форс- мажорной ситуации. Что нового: предприниматели и те, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, освобождаются от уплаты единого социального взноса до 30 апреля; бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая (норма не касается нарушений по уплате
УПЛАТА, ПЕНИ, УПРОЩЕНЕЦ, КАРАНТИН, РЕНТА, САМОИЗОЛЯЦИЯ, Украина
2020.03.17 (94)

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