Бизнес получил налоговые льготы на период карантина (94)

Накипело.ua 2020.03.17 13:11

Виталина Морозова Виктор Пичугин 8 мин. назад Верховная Рада одобрила закон о поддержке малого и крупного бизнеса в форс- мажорной ситуации. Что нового: предприниматели и те, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, освобождаются от уплаты единого социального взноса до 30 апреля; бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая (норма не касается нарушений по уплате