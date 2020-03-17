Бизнес получил налоговые льготы на период карантина (94)

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- Стали известны детали налоговых каникул : DailyUA 20:24
- Коронавирус: Важное за день : Retailers.ua 19:25
- В Украине ввели налоговые изменения на период карантина: детали : Медіаплатформа "НАШ" 19:12
- Верховная Рада сделала "сюрприз" предпринимателям в связи с коронавирусом: детали : Dialog.ua 19:02
- Верховная Рада освободила ФЛП от ЕСВ и отменила некоторые штрафы : Моя Александрия 19:01
- 17.03.2020 15:32 Анализ антикоронавирусных законов. Самое важное для бизнеса и граждан : ЛІГА.Блоги 18:15
- COVID-19: Стали известны детали налоговых каникул : АналитикаUA.net 18:11
- В Раде планируют уменьшить арендную плату для бизнеса на время карантина : Минфин 18:08
- Выплаты в период самоизоляции и налоговые льготы: новый закон поможет бизнесу и жителям : Мариупольские новости 17:56
- Стали известны детали налоговых каникул : Контракты.ua 17:37
- Запорожским ФЛП на заметку: частные предприниматели временно освобождены от уплаты ЕСВ : SkyNewsZP 17:34
- Поможем бизнесу сегодня. Он будет спасать экономику завтра : Укринформ 17:32
- Стали известны детали "налоговых каникул" : Николаевский центр журналистских расследований 17:07
- Стали известны детали налоговых каникул : NewsMir.info 17:06
- Верховная Рада запретила банкам начислять штрафы под кредитам, а налоговикам - проводить проверки : 368.media 17:04
- Отмена ЕСВ для ФОПов и "отсрочки": Рада приняла закон о поддержке бизнеса : Новый формат 16:15
- Рада освободила граждан от оплаты налогов, взносов, пени, штрафов и запретила проверки на период карантина : Горловская мозаика 16:09
- Рада на период карантина отменила ряд штрафов, пеню и ЕСВ : Аргументы и Факты Украина 16:09
- Отмена ЕСВ для ФОПов и "отсрочки": запорожские нардепы проголосовали за закон о поддержке бизнеса : Actual Today 16:07
- Спасти бизнес от коронавируса: Какие налоговые послабления ввела Верховная Рада : Маю право 15:56
- Рада освободила ФЛП от уплаты ЕСВ на период карантина : Izmail.es 15:47
- Как будут работать меры по поддержке бизнеса - календарь : UA.news 15:47
- Украинцам разрешили не платить налоги : Hyser 15:41
- Рада отменила ЕСВ, отсрочила обязательное введение кассовых аппаратов и штрафов для предпринимателей : Деловая Одесса 15:23
- ВР освободила бизнес от проверок, пени и уплаты ЕСВ на время карантина : PonomarOleg.com 15:18
- Карантин отодвинул введение обязательного РРО для "упрощенцев" : Петр и Мазепа 15:10
- Без штрафов, проверок и просрочки по кредитам: какие налоговые изменения ввели на время карантина : Gazeta.ua 15:05
- Рада приняла Закон для поддержки бизнеса в условиях карантина - отменила штрафы и освободила от ЕСВ : 0564.ua Кривой Рог 15:01
- Верховная Рада устроила "каникулы" для бизнеса, заморозила кредиты и отменила плату за землю : 0629.com.ua Мариуполь 15:00
- Спасти бизнес от коронавируса: Какие налоговые послабления ввела Верховная Рада : 112.ua 15:00
- Рада отменила ЕСВ, отсрочила обязательное введение кассовых аппаратов и штрафов для предпринимателей : Karachun.com.ua 14:47
- Закон о моратории на проверки, изменениях в налогообложении и больничных во время карантина принят : Бухгалтер.ua 14:19
- Рада освободила предпринимателей от налогов на 2 месяца : ВідкритийTV 14:14
- Из-за карантина временно отменены штрафы и проверки бизнеса : Медиа-группа Объектив 14:10
- Рада приняла закон для поддержки бизнеса в условиях карантина : Харьковские Известия 13:46
- Рада разрешила ФЛПам не платить налоги: подробности : Народна Правда 13:39
- Налоговые каникулы на карантин. Что меняется для малого бизнеса? : Реальная газета 13:24
- Бизнес получил налоговые льготы на период карантина : Накипело.ua 13:11
- Верховная Рада устроила "каникулы" для бизнеса, заморозила кредиты и отменила плату за землю : NewsMir.info 13:06
- Верховная Рада освободила частных предпринимателей от уплаты налогов на время карантина : 49000.com.ua 13:05
- В помощь бизнесу: что изменится на время карантина : KharkivToday 13:04
- Обнародованы детали налоговых изменений для ФЛП на время карантина : MilkUa.info 13:04
- Рада позволила частным предпринимателям не платить ЕСВ на время карантина : DsNews 13:03
- Рада временно освободила предпринимателей от уплаты ЕСВ и ввела мораторий на налоговые проверки : 0642 Луганск 13:02
- Рада приняла закон для поддержки бизнеса во время карантина : Маяк.org.ua 13:01