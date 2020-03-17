Чумак подал заявление на увольнение с должности заместителя генпрокурора (159)

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- Ирина Венедиктова стала новым генеральным прокурором : Kramatorsk.info 11:51
- Генпрокурором Украины впервые стала женщина : Утренний город 11:48
- Впервые в истории Генпрокурором Украины стала женщина : Источник.info 11:45
- Стали известны первые шаги и задачи нового генпрокурора Венедиктовой : Известия в Украине 11:45
- Рада может назначить еще несколько министров в ближайшее время : РБК-Україна 11:41
- Заместитель генпрокурора Чумак написал заявление на увольнение : Громадське телебачення 11:36
- "Сажать чужих и защищать своих" - Гончаренко раскритиковал новую генпрокурорку : Gazeta.ua 11:35
- Рада дала согласие Зеленскому назначить Венедиктову генпрокурором : FM-TV 11:35
- И.о. генпрокурора написал заявление об увольнении : FinOboz 11:34
- В Раде продемонстрировали автобиографию и диплом Венедиктовой (ДОКУМЕНТ) : Depo 11:33
- Владимир Вятрович: Генпрокурор Венедиктова - это реванш Антимайдана : Еспресо TV 11:33
- "Фемида не должна быть с партбилетом": Гончаренко о назначении Венедиктовой генпрокурором Украины (ВИДЕО) : Экономические новости 11:33
- Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора : Fin.org.ua 11:31
- Чумак написал заявление об уходе с поста заместителя генпрокурора : Електронні Вісті 11:30
- Венедиктову назначили генпрокурором : 2000.ua 11:30
- В Украине назначили нового генпрокурора : Дружковка на ладонях 11:27
- Рада поддержала назначение Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора : Донецкие Новости 11:27
- Рада предоставила согласие на назначение нового генпрокурора - фото, видео : Realist.online 11:24
- Экс-адвокат Януковича получил контроль над Госбюро расследований : PRportal 11:22
- Вятрович: Венедиктова - это реванш "Антимайдана" и инструмент Зеленского для репрессий : Ракурс 11:22
- Рада дала согласие на назначение нового генпрокурора : Капитал 11:20
- И.о. генпрокурора написал заявление об увольнении : Капитал 11:20
- Рада разрешила назначить Венедиктову на пост генпрокурора : #Буквы 11:20
- Чумак подал заявление на увольнение с должности заместителя генпрокурора : Укринформ 11:17
- Фемида должна быть с повязкой на глазах, а не с партбилетом "Слуги народа" - Гончаренко о новом генпрокуроре : Прямий канал 11:17
- "На 1000% ваша": Гончаренко в Раде накричал на Зеленского из-за назначения Венедиктовой : InfoResist.org 11:16
- "Венедиктова - реванш Антимайдана" . Вятрович о назначении генпрокурора : UAzmi 11:15
- Верховная Рада поддержала назначение Президентом Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора : Президент України 11:15
- Место Рябошапки заняла Венедиктова : Uapress.info 11:14
- Чумак немедленно уволился из прокуратуры : ОРД 11:14
- Новый генпрокурор Венедиктова обещает быстрое завершение всех уголовных производств : RUpor.info 11:12
- Венедиктова назначена генпрокурором: как голосовали нардепы : Слово і Діло 11:12
- Венедиктова стала новым генпрокурором Украины, а Чумак подал в отставку : Актуальная Правда 11:12
- В Украине назначили новых Генпрокурора и министра экономики : РепортерUA 11:11
- Чумак не захотел работать с Венедиктовой в Офисе генпрокурора : Українська правда 11:11
- Сегодня, 10:50 Елена Клименко Впервые в истории Украины женщина заняла должность генпрокурора : ReplyUA.net 11:11
- Чумак написал заявление об отставке : Bigmir)net Новости 11:09
- Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генпрокурором : MIGnews.com.ua 11:08
- И.о. генпрокурора Чумак написал заявление об увольнении : Интерфакс-Україна 11:06
- Вятрович назвал назначение Венедиктовой генпрокурором реваншем антимайдана : Gazeta.ua 11:05
- Генпрокурор женщина: Верховная Рада назначила Венедиктову : 368.media 11:04
- Верховная Рада назначила генпрокурором харьковчанку Венедиктову : KharkivToday 11:04
- Впервые в истории страны: в Украине назначили Генпрокурором женщину : Dialog.ua 11:02
- Сразу после назначения Венедиктовой генпрокурором Чумак подал в отставку : InfoResist.org 11:01
- Новый Генпрокурор: Венедиктова будет выполнять приказы Зеленского : InfoResist.org 11:01