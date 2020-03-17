Чумак подал заявление на увольнение с должности заместителя генпрокурора (159)

Укринформ 2020.03.17 11:17

17.03.2020 11:11 Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак подал заявление на увольнение. Об этом он написал в Facebook. "Прошу уволить меня с должности заместителя Генпрокурора и из органов прокуратуры", - написал он. Как сообщал Укринформ, 17 марта ВР дала согласие Президенту на назначение Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора. 27 декабря 2019 года глава государства уволил Романа Трубу с должности и