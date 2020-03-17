Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Около миллиона быстрых тестов на коронавирус Украина должна получить в субботу - Президент

Около миллиона быстрых тестов на коронавирус Украина должна получить в субботу - Президент (55)

Укринформ 2020.03.17 01:02
16.03.2020 23:18 В субботу ожидается прибытие в Украину около 1 млн быстрых тестов на коронавирус, закупленных за средства китайского бизнесмена Джека Ма и украинского предпринимателя Александра Ярославского. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент Укринформа. "Быстрые тесты - это действительно то, в чем нуждается требует не только
ТЕСТ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ, ДЖЕК, УКРАИНА, СУББОТА, Зеленский, Ярославский, DCH, Alibaba Group, Украина, Киев, Харьков
2020.03.17 (55)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020