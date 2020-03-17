Около миллиона быстрых тестов на коронавирус Украина должна получить в субботу - Президент (55)

Укринформ 2020.03.17 01:02

16.03.2020 23:18 В субботу ожидается прибытие в Украину около 1 млн быстрых тестов на коронавирус, закупленных за средства китайского бизнесмена Джека Ма и украинского предпринимателя Александра Ярославского. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент Укринформа. "Быстрые тесты - это действительно то, в чем нуждается требует не только