Около миллиона быстрых тестов на коронавирус Украина должна получить в субботу - Президент (55)

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- Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове : Факты 12:04
- Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове : Українські національні новини 12:03
- Президент договорился с большим бизнесом о создании фонда для борьбы с коронавирусом : Latifundist.com 11:53
- Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове : РБК-Україна 11:41
- Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на короновирус на 1 млн человек - Зеленский : GlavPost.Com 11:37
- Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на короновирус на 1 млн человек - Зеленский : FinOboz 11:34
- Украина ждет к субботе 1 млн экспресс-тестов на коронавирус из Китая - Зеленский : E-Finance 11:29
- Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове : УНИАН 11:18
- Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове : Українські Новини 11:16
- Виктор Ляшко: 15 украинских областей имеют тест-системы для выявления коронавируса : Journalist.today 10:46
- До конца недели Украина получит 10 миллионов тестов на коронавирус - Шмыгаль : FinOboz 10:34
- Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на короновирус на 1 млн человек - Зеленский : Українські національні новини 10:33
- Президент сообщил радостную новость для всех граждан Украины : Elise Journal 10:31
- Владимир Зеленский потребовал у олигархов полмиллиарда долларов на борьбу с коронавирусом : Fin.org.ua 10:30
- В 15 областях есть тесты для диагностики коронавируса : Новости Ю 10:16
- Владимир Зеленский потребовал у олигархов полмиллиарда долларов на борьбу с коронавирусом : Укрудпром 10:14
- Сегодня, 09:55 Елена Клименко До конца недели Украина получит 10 миллионов тестов на коронавирус - Шмыгаль : ReplyUA.net 10:11
- В 15 областях есть тесты для диагностики коронавируса : НикВести 10:07
- Ярославский совместно с китайским бизнесменом доставят в Украину тест-системы на коронавирус : Факты 10:04
- В субботу Украина должна получить около миллиона быстрых тестов на коронавирус : Всеукраинские вести 09:56
- Зеленский: нам нужна помощь олигархов (видео) : КиевВласть.com.ua 09:48
- Зеленский объяснил, зачем собрал олигархов на экстренную встречу : thePage 09:42
- В Украину на днях прибудет миллион тестов, оплаченных основателем Джеком Ма и Александром Ярославским : Fin.org.ua 09:31
- В Украину в ближайшее время привезут миллион тестов для диагностики коронавируса : Багнет 09:31
- В 15 областях есть тесты для диагностики коронавируса : #Буквы 09:20
- Ярославский договорился с Джеком МА, и в Украину едут тест-системы на короновирус : Українські Новини 09:16
- Джек Ма и Ярославский предоставят Украине тест-систем на коронавирус на 80 млн долл : РБК-Україна 09:11
- Джеку Ма и Ярославский предоставят Украине тест-систем на короновирус на 80 млн долл : NewsMir.info 09:06
- В 15 областях Украины уже есть тесты на коронавирус : 49000.com.ua 09:05
- Друг Ярославского Джек Ма купит Украине миллион экспресс-тестов для определения коронавируса : KharkivToday 09:04
- В Украину привезут миллион тестов на коронавирус : 057.ua Харьков 09:01
- В Украину на днях прибудет миллион тестов, оплаченных основателем Джеком Ма и Александром Ярославским : Укрудпром 08:44
- Зеленский рассказал, о чем договорился с большим бизнесом и олигархами : Business Information Network 08:31
- Зеленский попросил у олигархов 12 млрд грн : Главком 08:05
- В Украину везут тесты на коронавирус: когда ожидать в больницах : Gazeta.ua 08:05
- Тест-систем пока что хватает не на всех: в Минздраве рассказали, как намерены бороться с коронавирусом : Факты 06:34
- В субботу Украина должна получить около миллиона быстрых тестов на коронавирус : Телеграф.com.ua 06:13
- Минздрав: В 15 областях есть тесты для выявления COVID-19 : Vector News 03:17
- Украина в субботу получит миллион быстрых тестов на выявление коронавируса - Зеленский : УНИАН 02:03
- Минздрав: В 15 областях есть тесты для выявления COVID-19 : Українська правда 01:40
- Зеленский признался, о чем говорил с олигархами на "тайном совещании" в ОП: "Я им сказал, что пришло время" : Znaj.ua 01:16
- Зеленский анонсировал доставку в Украину миллиона тестов на коронавирус (обновлено) : NewsMir.info 01:06
- Около миллиона быстрых тестов на коронавирус Украина должна получить в субботу - Президент : Укринформ 01:02
- В Украине 15 областей имеют тесты для выявления коронавируса : Сегодня.ua 01:02
- Зеленский анонсировал доставку в Украину миллиона тестов на коронавирус (обновлено) : LB.ua 00:37
- Зеленский попросил у олигархов 12-13 миллиардов гривен в отдельный фонд : Винница Реал 00:24