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Генпрокурор Ирина Венедиктова сделала заявление о политических преследованиях в Украине

Генпрокурор Ирина Венедиктова сделала заявление о политических преследованиях в Украине (60)

Судебно-юридическая газета 2020.03.17 11:39
10:41, 17 марта 2020 Ирина Венедиктова заявила, что "вор должен сидеть в тюрьме". В Украине нет политических преследований. Об этом сообщила глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова с трибуны Верховной Рады, передает РБК- Украина. Так, депутат Николай Княжицкий спросил Ирину Венедиктову, будет ли она гарантировать отсутствие политических преследований. "Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на
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2020.03.17 (60)

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