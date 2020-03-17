Генпрокурор Ирина Венедиктова сделала заявление о политических преследованиях в Украине (60)

Судебно-юридическая газета 2020.03.17 11:39

10:41, 17 марта 2020 Ирина Венедиктова заявила, что "вор должен сидеть в тюрьме". В Украине нет политических преследований. Об этом сообщила глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова с трибуны Верховной Рады, передает РБК- Украина. Так, депутат Николай Княжицкий спросил Ирину Венедиктову, будет ли она гарантировать отсутствие политических преследований. "Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на