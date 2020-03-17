Генпрокурор Ирина Венедиктова сделала заявление о политических преследованиях в Украине (60)

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- В Украине назначили нового Генпрокурора: впервые в истории страны должность заняла женщина : 34 телеканал Днипро 12:04
- Генпрокуратуру Украины возглавила Ирина Венедиктова : 0564.ua Кривой Рог 12:01
- Бывший замгенпрокурора Виктор Чумак уволился из органов прокуратуры : КиевВласть.com.ua 11:48
- Заместитель генпрокурора подал в отставку : UA.news 11:47
- Харьковчанка стала генеральным прокурором Украины : Харьковские Известия 11:46
- Новым генпрокурором Украины стала Ирина Венедиктова : Journalist.today 11:46
- И.о. генпрокурора Чумак ушел в отставку после назначения Венедиктовой : Bigmir)net Новости 11:39
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сделала заявление о политических преследованиях в Украине : Судебно-юридическая газета 11:39
- Эпидемия коронавируса: Ярмак и Зеленский игнорируют меры предосторожности в Раде : Бизнес.медиа 11:19
- Заместитель Генпрокурора Чумак подал в отставку : Преступности.нет 11:17
- Замгенпрокурора Чумак подал в отставку : Комсомольская Правда в Украине 11:16
- Виктор Чумак подал в отставку - документ : Вести.ua 11:15
- Чумак не захотел работать с Венедиктовой и написал заявление на увольнение : Обозреватель 11:09
- ВР назначила генпрокуром Ирину Венедиктову : Николаевский центр журналистских расследований 11:07
- Чумак подал в отставку : Фокус 11:04
- Рада согласовала назначение Венедиктовой генпрокурором : АТН 11:01
- Венедиктова назвала первые шаги, которые необходимо осуществить в должности генпрокурора : 112.ua 11:00
- Генпрокурором Украины впервые стала женщина : Маю право 10:56
- Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову новым генеральным прокурором Украины : Корабелов.инфо 10:50
- И.о. генпрокурора Чумак уволился после назначения Венедиктовой : Страна.ua 10:47
- В Украине новый генпрокурор: чью кандидатуру поддержали депутаты : UA.news 10:47
- Венедиктова дала несколько обещаний перед голосованием за ее назначение генпрокурором : Новое Время 10:41
- Чумак подал в отставку : РБК-Україна 10:41
- Чумак ушел в отставку : RegioNews 10:41
- В Украине назначили генпрокурора: им впервые стала женщина : Подробности.ua 10:40
- Чумак подал в отставку : Подробности.ua 10:40
- Парламент избрал нового генерального прокурора : NewsOne 10:39
- Венедиктова стала генпрокурором: Она обещает "не продавать дела" : Bigmir)net Новости 10:39
- Генпрокурором Украины впервые стала женщина : Front News International 10:36
- Чумак написал заявление на увольнение из прокуратуры : Gazeta.ua 10:35
- Венедиктова назначена генпрокурором : Главное 10:35
- Рада подержала назначение Венедиктовой генпрокурором : ForUm 10:34
- Рада назначила Венедиктову генпрокурором : Еспресо TV 10:33
- Венедиктова назначена генеральным прокурором : DsNews 10:33
- Чумак подал заявление об отставке из органов прокуратуры : DsNews 10:33
- Венедиктова в Раде пообещала не продавать и не сливать дела : Depo 10:33
- Верховная Рада назначила нового Генпрокурора: подробности : Днепровская Панорама 10:33
- Генпрокурором Украины впервые стала женщина : Шиповник.ua 10:33
- В Украине новый генпрокурор: Верховная Рада проголосовала за Венедиктову : Прямий канал 10:32
- Генпрокурором назначена Ирина Венедиктова : Pravo.ua 10:32
- Рада согласовала назначение Венедиктовой генпрокурором : 112.ua 10:30
- Новый Генеральный прокурор: факты об Ирине Венедиктовой : Эхо Киева 10:30
- Зеленский представил в Раде кандидата на должность генпрокурора Украины : ДонПресс 10:28
- Депутаты Зеленского проголосовали за новую Генпрокурорку : Новости Луганска 10:22
- Венедиктова: в Украине нет политических преследований : РБК-Україна 10:11