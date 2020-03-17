Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украину ждет валютный кризис

Украину ждет валютный кризис (72)

Антикор.com.ua 2020.03.17 16:12
В Украину наличная валюта доставляется с задержкой из-за карантинных мер по всему миру. В НБУ отметили, что в последние дни в украинских кассах банков наблюдается недостаток наличной валюты из-за повышенного спроса населения. "При этом на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.
ВАЛЮТА, ДОЛЛАР, НАЛИЧНЫЕ, КАССА, БАНК, ЗАДЕРЖКА, Украина, США, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020