Украину ждет валютный кризис (72)

Антикор.com.ua 2020.03.17 16:12

В Украину наличная валюта доставляется с задержкой из-за карантинных мер по всему миру. В НБУ отметили, что в последние дни в украинских кассах банков наблюдается недостаток наличной валюты из-за повышенного спроса населения. "При этом на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.