Украину ждет валютный кризис (72)

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- НБУ налаживает альтернативную доставку наличных долларов и евро в Украину : Зеркало недели. Украина 17:46
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- НБУ налаживает альтернативную доставку наличной иностранной валюты в Украину, просит подождать и не паниковать : Интерфакс-Україна 17:06
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- Из-за прекращения авиаперевозок в Украине начались проблемы с наличием наличного доллара - НБУ : Українські національні новини 16:33
- Украину ждет валютный кризис : Антикор.com.ua 16:12
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- НБУ заявил о задержках с доставкой валюты : АналитикаUA.net 12:11
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- В украинских банках не хватает наличной валюты : Контракты.ua 12:07