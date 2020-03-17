Бизнесмен и аграрий: Кто такой Игорь Петрашко, новый министр экономики Украины (75)

- Новым министром экономики Украины стал Игорь Петрашко : Николаевский центр журналистских расследований 12:07
- Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики : Хвиля 12:06
- Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики Украины : ASPInews 12:01
- Рада назначила министра экономики : Версии.com 11:51
- Рада назначила министром экономики топ-менеджера Олега Бахматюка : КиевВласть.com.ua 11:48
- Новый министр экономики рассказал о своих первых шагах в условиях надвигающегося кризиса : УНИАН 11:47
- Верховная Рада назначила главу Минэкономики : UA.news 11:47
- Рада назначила нового министра экономики Украины, кто такой Игорь Петрашко : Znaj.ua 11:46
- Рада назначила министром экономики топ-менеджера крупного агрохолдинга Петрашко : InfoResist.org 11:46
- Министром экономики Украины назначен топ-менеджер известного олигарха : Известия в Украине 11:45
- Рада назначила Игоря Петрашко министром экономразвития : Український Бізнес Ресурс 11:44
- Рада назначила министра экономики : Время Харьков 11:43
- Рада проголосовала за нового министра экономики и закрылась : Iнше ТВ 11:43
- Рада назначила министром экономики руководителя Ukrlandfarming Петрашко : the Бабель 11:42
- Рада одобрила. Новым министром экономики стал Игорь Петрашко : thePage 11:42
- Верховная Рада назначила главу Минэкономики : Hubs 11:40
- Топ-менеджер Ukrlandfarming назначен министром экономики : Петр и Мазепа 11:40
- Нардепы избрали нового министра экономики Украины : Bigmir)net Новости 11:39
- Рада назначила нового министра экономики Украины : Гуру.ua 11:39
- Рада назначила министра экономики : MIGnews.com.ua 11:38
- Что известно об Игоре Петрашко - министре развития экономики : ICTV Факти 11:36
- Рада назначила министра экономики (фото) : Finance.UA 11:34
- Бизнесмен и аграрий: Кто такой Игорь Петрашко, новый министр экономики Украины : Depo 11:32
- Верховная Рада назначила министра экономики : Эхо Киева 11:31
- Рада назначила Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины : Business Information Network 11:31
- Парламент назначил министром экономики топ-менеджера Олега Бахматюка : Fin.org.ua 11:30
- Министром экономики и сельского хозяйства назначили Петрашко : Електронні Вісті 11:30
- Рада назначила министром экономики Игоря Петрашко : Ракурс 11:22
- Верховная Рада не на карантине? Сегодня назначили нового министра экономики : Press-Центр 11:20
- Рада назначила нового министра экономики : Капитал 11:20
- Петрашко рассказал о приоритетах в должности министра экономики : Українські національні новини 11:18
- Нардепы назначили министра экономики Украины : Преступности.нет 11:17
- Парламент назначил главу Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины : Бессарабия Информ 11:17
- Нардепы избрали нового министра экономики Украины : Bigmir)net Финансы 11:17
- Рада назначила министра экономики: им стал топ-менеджер агрохолдинга : Вести.ua 11:15
- Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Игорь Петрашко : Паноптикон 11:15
- Парламент назначил министром экономики топ-менеджера Олега Бахматюка : Укрудпром 11:14
- Игоря Петрашко назначили министром экономики : RegioNews 11:11
- Рада назначила министром экономики топ-менеджера агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко : Новое Время 11:10
- Рада назначила нового министра экономики и сельского хозяйства : Новости Донбасса 11:10
- Рада назначила нового министра экономики : ОстроВ 11:09
- Рада назначила министра экономики : Bigmir)net Новости 11:09
- Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики: что о нем известно : Обозреватель 11:09
- Инвестбанкир и топ-менеджер Бахматюка. Кто такой новый министр экономики Игорь Петрашко : ЛІГАБізнесІнформ 11:07
- Топ-менеджер Ukrlandfarming назначен министром экономики : LB.ua 11:07