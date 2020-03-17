Бизнесмен и аграрий: Кто такой Игорь Петрашко, новый министр экономики Украины (75)

Depo 2020.03.17 11:32

Верховная Рада назначила министром экономики бывшего заместителя генерального директора "UkrLandFarming" Игоря Петрашко. За назначение проголосовали 243 нардепа 17 березня 2020 11:00 Фото: latifundist.com Depo.ua рассказывает, что известно про Игоря Петрашко. 44 года, родился в октябре 1975 на Львощине в семье врача и ученого. Получил диплом бакалавра в Львовском политехе, диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильда (США).