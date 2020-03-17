Пандемия коронавируса может продолжаться два года, - Институт Коха (71)

DsNews 2020.03.17 14:03

Вторник, 17 Марта 2020, 13:47 Эксперты из Института Роберта Коха считают, что пандемия коронавируса может продлиться не менее двух лет, но все зависит от скорости разработки вакцины Об этом заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, который входит в систему здравоохранения Германии, передает "ДС" со ссылкой на Reuters. Он также подчеркнул, что в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты