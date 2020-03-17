В Киеве вооруженная банда украла у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок (83)

Одесский Наблюдатель 2020.03.17 17:02

17.03.2020 Полиция Киева задержала группу лиц, которая 13 марта совершила вооруженное ограбление предприятия, завладев 100 тысячами медицинских масок. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Как рассказали потерпевшие, указанные средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в различных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.