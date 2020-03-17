Потрясающая неосторожность: оперный театр Днепра 11 марта отправился на гастроли в Европу (50)

Горожанин Днепропетровска 2020.03.17 18:36

14 марта два автобуса с артистами принудительно отправили домой, вся гастрольная труппа оказалась в обсервации, трое - в инфекционной больнице Театр оперы и балета находится в подчинении областной власти, поэтому столь неразумный и неосторожный шаг, как гастроли в пораженной эпидемией Европе объяснили из ДнепрОГА: Труппа Днепропетровского академического театра оперы и балета прервала европейские гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы. У