Потрясающая неосторожность: оперный театр Днепра 11 марта отправился на гастроли в Европу (50)

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- Первые подозрения на коронавирус в Днепре: группу актеров изолировали в больнице : NewsMir.info 17:06
- В Днипре у троих участников труппы оперного театра подозревают коронавирус. Еще 40 человек находятся на обсервации : Українські Новини 16:46
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