Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Потрясающая неосторожность: оперный театр Днепра 11 марта отправился на гастроли в Европу

Потрясающая неосторожность: оперный театр Днепра 11 марта отправился на гастроли в Европу (50)

Горожанин Днепропетровска 2020.03.17 18:36
14 марта два автобуса с артистами принудительно отправили домой, вся гастрольная труппа оказалась в обсервации, трое - в инфекционной больнице Театр оперы и балета находится в подчинении областной власти, поэтому столь неразумный и неосторожный шаг, как гастроли в пораженной эпидемией Европе объяснили из ДнепрОГА: Труппа Днепропетровского академического театра оперы и балета прервала европейские гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы. У
ГАСТРОЛЬ, ОБСЕРВАЦИЯ, БАЛЕТ, ТРУППА, ТЕАТР, ОПЕРА, Сердюк, Днепропетровск, Женева, Украина, Франция, Польша, Германия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020