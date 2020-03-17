Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$ (8)

Страна.ua 2020.03.17 18:32

Доллар для онлайн продажи подобрался к 29,32 в Приватбанке. Фото: из открытых источников К вечеру вторника, 17 мрта, курс доллара в обменниках "Приватбанка" повысился до 29,2 грн за единицу американской валюты. А вот сервис Приват24 предлагает владельцам банковских карт купить онлайн "зеленый" уже дороже - 29,32 грн/$1. Напомним, во вторник курс доллара в обменниках подобрался к отметке 29 грн/$.