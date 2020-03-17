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В Киевской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Киевской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом (20)

DailyUA 2020.03.17 21:24
По состоянию на 20:00, 17 марта, в Киевской области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрава. По состоянию на 20:00, 17 марта, в Киевской области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрава. По информации ведомства, случай заболевания был зафиксирован сегодня. Речь идет о 44-летнем мужчине, который был за границей.
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2020.03.18 (20)

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