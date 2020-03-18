Самые длинные очереди из грузовиков на границе с Польшей - в ПП "Ягодин" (123)

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- Все инфицированные коронавирусом в Украине находятся в изоляции - МОЗ : Українські національні новини 12:33
- Столичные маршрутки переполнены, а автобусы дезинфицируют неизвестным веществом : Depo 12:26
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- Коронавирус обнаружен во всех странах Европы и всех штатах США : Подробности.ua 12:10
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- Опасно ли тело умершего от коронавируса: ВОЗ ответила : Обозреватель 12:09
- В Украине остановлено движение пассажирского транспорта между городами и областями : Новости Донбасса 12:09
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- В Одессе проверили на коронавирус COVID-19 пять человек. Заболевших нет : Вікна-Одеса 11:53
- Минздрав предоставил последние данные о случаях заражения COVID-19 в Украине : УНИАН 11:47
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- В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных : Взгляд.ua 11:15
- Борьба с коронавирусом: страны ЕС закрывают внешние границы : RegioNews 11:11
- Голливудский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом : Народный Корреспондент 11:08
- МВФ отказал Венесуэле в кредите на $5 млрд для борьбы с коронавирусом : Хвиля 11:06
- Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали в Молдове : 7 днів Ужгородськi 11:06
- "Летучая мышь" с коронавирусом тренируется в своем саду с маской на лице : Сегодня.ua 11:02
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- Сегодня, 10:39 МОЗ классифицировало случаи коронавируса : Вести-UA 10:52
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- ВОЗ: Тела умерших от коронавируса не заразны : InfoResist.org 10:46
- В ВОЗ назвали основное отличие COVID-19 от других смертельных вирусов : Известия в Украине 10:45
- В Украине уже двое погибших от коронавируса, еще 12 - болеют : Inpress.ua 10:43
- Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта : Телеграф.com.ua 10:43
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- В Китае 12 из 13 новых случаев коронавируса нашли у людей, прибывших из-за границы : Гуру.ua 10:39