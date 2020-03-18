Самые длинные очереди из грузовиков на границе с Польшей - в ПП "Ягодин" (123)

Интерфакс-Україна 2020.03.18 13:06

Самые длинные очереди из грузовиков на границе с Польшей стоят на пункте пропуска "Ягодин": 950 фур - на выезд, 450 - на въезд, сообщила Государственная таможенная служба в среду. Согласно ее сообщению в "Телеграм-канале", в пункте пропуска "Краковец" стоит очередь из 470 грузовиков на въезд, 450 - на выезд, в ПП "Рава- Руська" - 250 фур - на выезд, 100 - на въезд.