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Самые длинные очереди из грузовиков на границе с Польшей - в ПП "Ягодин"

Самые длинные очереди из грузовиков на границе с Польшей - в ПП "Ягодин" (123)

Интерфакс-Україна 2020.03.18 13:06
Самые длинные очереди из грузовиков на границе с Польшей стоят на пункте пропуска "Ягодин": 950 фур - на выезд, 450 - на въезд, сообщила Государственная таможенная служба в среду. Согласно ее сообщению в "Телеграм-канале", в пункте пропуска "Краковец" стоит очередь из 470 грузовиков на въезд, 450 - на выезд, в ПП "Рава- Руська" - 250 фур - на выезд, 100 - на въезд.
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2020.03.18 (123)

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