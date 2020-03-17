Чемпионата Европы не будет! Когда состоится важнейший футбольный турнир. Из-за коронавируса (11)

Корупція Інфо 2020.03.17 21:52

Во вторник, 17 марта, состоялась видеоконференция УЕФА по поводу ситуации в футболе на фоне пандемии коронавируса. В рамках мероприятия было принято решение перенести чемпионат Европы-2020 по футболу на лето следующего года. Об этом сообщила Федерация футбола Норвегии в Twitter. В обсуждении футбольного календаря и его изменений приняли участие ассоциации-члены УЕФА, а также представители Ассоциации европейских клубов