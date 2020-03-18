В Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных (8)

Новости Луганска 2020.03.18 01:22

По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2). Из обнаруженных 17 марта: Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;