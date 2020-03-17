Последний день рейсов. Укрзализныця приостанавливает внутреннее сообщение, билеты можно вернуть (3)

Местные вести 2020.03.17 13:10

17 марта 2020 11:08 Анна Буряк Укрзализныця компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы. Укрзализныця с 18 марта приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение. Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в течение месяца, сообщили в компании. "Во исполнение постановления Кабинета министров Украины No 215 Укрзализныця, начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров