Из Египта эвакуировали семь тысяч украинцев (13)

Вибори в Україні та світі 2020.03.17 22:46

Из египетских курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада во вторник, 17 марта, эвакуировали 7 тысяч украинских туристов, сообщает МИД. Ранее в ведомстве заверили, что украинцы будут эвакуированы из Египта в течение трех дней. "За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - говорится в сообщении.