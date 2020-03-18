Цены на нефть упали до минимума с 2016 года (70)

2020.03.18 (70)2020.03.17 (13) →
- Стоимость нефти Brent упала ниже $26 впервые с 2003 года : Гордон 18:35
- Цена нефти Brent упала уже ниже $26 : Капитал 18:20
- Цены на нефть упали до критического значения : Бізнес ЛігаЗакон 18:17
- Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 27 долл : Минпром 18:08
- Цена на нефть "просела" до уровня 2013 года : Depo 18:03
- Российский рубль продолжает стремительно обесцениваться : DsNews 18:03
- Цена нефти Brent впервые за 17 лет упала ниже $ 26 за баррель : Зеркало недели. Украина 17:46
- Нефть упала до исторического минимума : Hubs 17:40
- Российский рубль обновил антирекорд 2016 года : Новое Время 17:40
- На биржах рекордно упала цена нефти : Realist.online 17:24
- В Кремле отреагировали на падение цен на нефть : World News 17:16
- Цена на нефть побила двадцатилетний рекорд : NewsOne 17:09
- Впервые за 17 лет цены не нефть упали ниже 27 долларов : 7 днів Ужгородськi 17:06
- Цены на нефть рухнули до минимума почти за два десятилетия : ГолосUA 17:05
- Цена Brent упала ниже $27 за баррель : Главное 17:05
- Стоимость нефти Brent упала ниже $27 впервые за 17 лет : Экономические новости 17:03
- "Хотелось бы выше", - Песков о падении цены на нефть до 28 долл. за баррель : Kramatorsk.info 16:51
- Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться, Brent торгуется ниже $28 за баррель : Fixygen 16:35
- Ниже $27: цены на нефть упали до минимума за 17 лет : Finance.UA 16:34
- Цена нефти Brent обновила 17-летний антирекорд : DsNews 16:33
- Нефть торгуется с минимальной с 2003 года ценой : Еспресо TV 16:33
- Цена нефти упала до уровня сентября 2003 года : Капитал 16:20
- Цена на нефть рухнула до критически низкой отметки: такого не было 17 последних лет : Цензору.нет 16:20
- Мир вошел в период дешевой нефти: что будет с ценами на украинских АЗС : УНИАН 16:17
- Менее 27 долларов за баррель. Цена на нефть достигла 17-летнего минимума : Страна.ua 16:17
- Нефть продолжает падать. Цена на фьючерсы обрушилась $25,73, это 17-летний минимум : Новости Ю 16:16
- Цена нефти марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель : Актуальная Правда 16:12
- Обвал цен на нефть продолжается - Brent упал ниже $27, WTI - ниже $25 : OilPoint 16:12
- Цена нефти марки Brent обвалилась до минимума с 2003 года : Новое Время 16:10
- Цена на нефть Brent опустилась ниже $28 за баррель : Народный Корреспондент 16:08
- Ниже $27: цены на нефть упали до минимума за 17 лет : УНИАН 16:03
- Цена нефти опустилась ниже $28 впервые с 2016 года : Mediavektor.org 16:02
- Цена нефти Brent упала ниже $27 впервые с сентября 2003 года : Хвиля 15:36
- Курс евро превысил 87 рублей : Главное 15:35
- Цены на нефть достигли минимума с 2003 года : Капитал.kh 15:17
- Цена на нефть Brent упала ниже $28 : Гордон 15:05
- Цена на нефть рухнула до критически низкой отметки: такого не было 17 последних лет : Dialog.ua 15:02
- В Кремле отреагировали на падение цен на нефть : В Кулаке 14:54
- В США упали цены на кукурузу : Latifundist.com 14:53
- Цена нефти марки WTI опустилась до минимума за 18 лет : Зеркало недели. Украина 14:46
- Стоимость нефти преодолела еще одну психологическую отметку: цены упали ниже $28 : УНИАН 14:18
- В Кремле отреагировали на падение цен на нефть : NewsMir.info 14:06
- В Кремле отреагировали на падение цен на нефть : Хвиля 14:06
- Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов впервые с 2016 года : Главное 14:05