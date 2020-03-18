Цены на нефть упали до минимума с 2016 года (70)

УП: Економічна правда 2020.03.18 11:03

Среда, 18 марта 2020, 10:40 Майские фьючерсы на нефть марки Brent за 17 марта подешевели на 4,4% до 28,73 доллара за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи дешевели на 0,04 доллара (0,15%) - до 26,91 доллара за баррель.