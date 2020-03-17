В Одессе водители транспорта и пассажиры игнорируют ограничения (41)

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- Без масок и более 10 человек: как в Киеве не соблюдают правила безопасности из-за коронавируса : Громадське телебачення 13:06
- В Одессе многие автобусы и маршрутки не вышли на рейсы : Одесский Наблюдатель 13:02
- Половина одесских маршруток не работает, но транспортного коллапса это не вызвало : Одесский Наблюдатель 13:02
- Одесский общественный транспорт ходит, но значительная часть автобусов не вышли на маршруты : Одесский Наблюдатель 13:02
- Водители одесских автобусов боятся выходить на маршруты : Вікна-Одеса 12:53
- Половина одесских маршруток не вышла на рейсы - водители уехали домой : Таймер Одесса 12:43
- Одесса осталась без маршруток : Lenta.ua 12:37
- Продолжаем сводку с улиц Киева. В большинстве... : Голос Правди 12:37
- В Кривом Роге водителям маршруток запретили брать "стоячих" и ехать без маски : ВідкритийTV 12:14
- Пассажиры без масок, транспорт переполнен: как украинцы добираются на работу в условиях жесткого карантина : Антикор.com.ua 12:12
- Транспортный хаос: в Одессе троллейбусы и трамваи переполнены людьми без масок : RegioNews 12:11
- В Одессе многие автобусы и маршрутки не вышли на рейсы : Odessa Online 12:11
- В одесских троллейбусах контролируют количество пассажиров (фото, видео) : 7 телеканал Одессы 12:03
- У Авакова сказали, будут ли проверять наличие масок у пассажиров транспорта : DsNews 12:03
- Одесский общественный транспорт ходит, но значительная часть автобусов не вышли на маршруты : Одесский Курьер 11:47
- Огромные очереди и переполненные автобусы: как в Киеве "соблюдают" карантин : РБК-Україна 11:41
- Транспортный коллапс в Одессе: на маршруты не вышли 50 % автобусов : РепортерUA 11:41
- Толпа людей и без масок: Как киевляне ездят в общественном транспорте : Bigmir)net Новости 11:39
- В маршрутку теперь нельзя без маски : WoMo 11:29
- В транспорте Киева не действует распоряжение власти "пускать по 10 человек": фото : #Буквы 11:20
- Как в Украине работает общественный транспорт: фото и видео "карантина" в разных городах : Апостроф 11:15
- Мэр Одессы пристыдил директора коммунальных аптек : Трасса Е95 11:13
- Киевляне сегодня массово нарушают условия карантина : RUpor.info 11:12
- Маршрутки едут битком, а в троллейбусах не все в масках. Как в общественном транспорте Киева соблюдают правила карантина. Фото "Страны" : Народный Корреспондент 11:08
- В общественный транспорт одесситов без масок не пускают, но маршрутки переполнены (фото) : УСИ Одесса 11:08
- Забитый транспорт и толпы на остановках. Как Киев выживает без метро : Новости Киева 10:53
- Водителей маршруток обязали надеть защитные маски и провозить только до 15 человек : Кривой Рог Life 10:52
- Карантин в Харькове: трамваи забиты до отказа (видео) : Вечерний Харьков 10:51
- Забитый транспорт и толпы на остановках. Как Киев выживает без метро : Status Quo 10:43
- Более 50% криворожан стали реже пользоваться общественным транспортом : Первый Криворожский 10:03
- Маршрутки едут битком, а в троллейбусах не все в масках. Как в общественном транспорте Киева соблюдают правила карантина. Фото "Страны" : Страна.ua 09:47
- Пассажиры без масок, транспорт переполнен: как украинцы добираются на работу в условиях жесткого карантина(фото,видео) : Измаил вечерний 09:46
- 😷Только в маске: в Киеве в маршрутки, трамваи и троллейбусы будут пускать только так : Finance.UA 09:34
- Третий день карантина в Одессе: в общественном транспорте все еще "фарш" без масок (видео) : Одесса-Медиа 09:12
- Третий день карантина в Одессе: в общественном транспорте все еще "фарш" без масок (видео) : Одесса-Медиа 09:11
- В столичный транспорт пассажиров не пустят без масок : Status Quo 08:43
- Пассажиры без масок, транспорт переполнен: как украинцы добираются на работу в условиях жесткого карантина : Факты 08:34
- С 18 марта в столичный общественный транспорт можно будет зайти только в защитной маске : Экономические новости 08:03
- Как изменилось количество пассажиров в криворожском общественном транспорте из-за карантина (ОБНОВЛЯЕТСЯ) : Первый Криворожский 08:03
- С 18 марта в столичный общественный транспорт можно будет зайти только в защитной маске : Новости Киева 07:53