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В Одессе водители транспорта и пассажиры игнорируют ограничения

В Одессе водители транспорта и пассажиры игнорируют ограничения (41)

Одесса News 2020.03.17 19:13
17.03.2020 18:44 Обновлено: 17.03.2020 17:2317:23 Большинство водителей маршруток и пассажиров игнорируют введённые Одесским горсоветом ограничения на перевозки с 17 марта, касающиеся не более 10 пассажиров, которые должны быть в масках. Также не соблюдают требования по перевозке не более 20 пассажиров в вагонах трамваев и в троллейбусах водители горэлектротранспорта. Как сообщает Укринформ, абсолютное большинство пассажиров также игнорируют
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2020.03.18 (41)

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