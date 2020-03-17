В Одессе водители транспорта и пассажиры игнорируют ограничения (41)

Одесса News 2020.03.17 19:13

17.03.2020 18:44 Обновлено: 17.03.2020 17:2317:23 Большинство водителей маршруток и пассажиров игнорируют введённые Одесским горсоветом ограничения на перевозки с 17 марта, касающиеся не более 10 пассажиров, которые должны быть в масках. Также не соблюдают требования по перевозке не более 20 пассажиров в вагонах трамваев и в троллейбусах водители горэлектротранспорта. Как сообщает Укринформ, абсолютное большинство пассажиров также игнорируют