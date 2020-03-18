Евросоюз перекрыл границы для иностранцев: вирус зафиксирован во всех странах (37)

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- Лидеры стран ЕС договорились о срочном разблокировании внутренних границ союза : Новости без границ 13:07
- Евросоюз на 30 дней закрыл границу для въезда и выезда : 2000.ua 12:00
- Страны Евросоюза единогласно поддержали закрытие внешних границ на 30 дней из-за коронавируса : Версии.com 11:51
- Евросоюз закрывает свои границы на месяц : Комитет Спасения Украины 11:23
- Борьба с коронавирусом: Евросоюз закрывает внешние границы на 30 дней : В Час Пик 11:15
- Евросоюз на 30 дней закрыл границу для въезда и выезда : Нова Влада 11:08
- Страны ЕС решили запретить въезд иностранцам на свою территорию на 30 дней : Микола.net 11:01
- Из-за коронавируса страны ЕС закрывают внешние границы на 30 дней : Комсомольская Правда в Украине 11:01
- Меркель официально объявила о закрытии границ Евросоюза : Електронні Вісті 11:00
- В ЕС решили закрыть внешние границы на 30 дней : Николаевские Известия 10:46
- Европа закрыла внешние границы на 30 дней : РепортерUA 10:41
- ЕС создает зеленые коридоры : Lenta.ua 10:37
- Страны ЕС закроют на 30 дней внешние границы союза : Рубрика 10:30
- С 17 марта Евросоюз на 30 дней закрыл границы : #Буквы 10:20
- Страны ЕС приняли решение о закрытии границ : Новости мира 10:18
- Евросоюз перекрыл границы для иностранцев: вирус зафиксирован во всех странах : Местные вести 10:10
- С 17 марта Евросоюз на 30 дней закрыл границы : Украина криминальная 10:02
- В ЕС решили закрыть внешние границы на 30 дней : DailyUA 09:24
- Лидеры стран ЕС договорились о срочном разблокировании внутренних границ союза : UAzmi 09:14
- Евросоюз закрывает внешние границы на 30 дней : ГолосUA 09:05
- Евросоюз на месяц полностью перекрывает границы из-за коронавируса : Известия в Украине 08:45
- Страны ЕС единогласно поддержали предложение на 30 дней закрыть внешние границы союза : Business Information Network 08:31
- Страны Евросоюза договорились ввести 30-дневный запрет на въезд : Fin.org.ua 08:15
- Границы Евросоюза будут закрыты на месяц : DsNews 08:03
- Страны Евросоюза договорились ввести 30-дневный запрет на въезд : Укрудпром 07:44
- Страны ЕС введут 30-дневный запрет на въезд : Iнше ТВ 07:43
- В ЕС решили закрыть внешние границы на 30 дней : Типичный Херсон 05:40
- Из-за коронавируса ЕС закроет границы на 30 дней : 112.ua 05:30
- Меркель официально объявила о закрытии границ Евросоюза : FaceNews 02:46
- Европейский Союз запретил въезд в 26 стран на 30 дней из-за распространения коронавируса : World News 02:15
- В ЕС решили закрыть внешние границы на 30 дней : Bigmir)net Новости 02:09
- Меркель: ЕС введет 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса : Телеграф.com.ua 01:13
- ЕС на 30 дней запретит въезд на свою территорию : UAinfo 00:44
- Закрыть внешние границы Евросоюза: какие страны поддержали инициативу : Гуру.ua 00:39
- Страны Европейского Союза ввели 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса : Лента новостей Днепра 00:23