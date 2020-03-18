Евросоюз перекрыл границы для иностранцев: вирус зафиксирован во всех странах (37)

Местные вести 2020.03.18 10:10

18 марта 2020 08:43 Анна Буряк Страны Европейского Союза единогласно поддержали идею о закрытии внешних границ государства. В течение 30 дней они будут закрыты для иностранцев - граждан не стран- членов Евросоюза, сообщила руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет издание The Local. Канцлер Германии Ангела Меркель также подчеркнула, что ЕС единодушно поддержал закрытие границ для иностранцев с "незначительным исключением".