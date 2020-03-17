В общественный транспорт не пустят без медицинской маски - КГГА (14)

Центр Транспортных Стратегий 2020.03.17 18:20

17 марта 2020, 17:30 Со среды, 18 марта, в общественный транспорт киевлян будут пускать только в медицинских масках. В Киеве пассажиры в общественный транспорт будут допускаться исключительно в масках, сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в ходе сегодняшнего брифинга. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина. Кроме того, по словам Поворозника, дополнительных автобусов, троллейбусов и