В общественный транспорт не пустят без медицинской маски - КГГА (14)

2020.03.18 (14)2020.03.17 (313) →
- Будут ли в Днепре маршрутки перевозить по 10 пассажиров : Днепр Час 06:28
- "Экономика на карантине: чем это обернется для Украины", - експерт : Патріоти України 06:10
- В Харькове ввели временную наземную транспортную схему из-за остановки метро : NewsMir.info 06:06
- Сообщили, какие маршруты общественного транспорта заменят закрытое метро в Киеве : Gazeta.ua 06:05
- В Харькове ввели временную наземную транспортную схему из-за остановки метро : Укринформ 06:02
- "В Украине могут остановить работу междугородного транспорта и метро", - Зеленский : 0462.ua Чернигов 06:01
- В Чернигове отменили шесть автобусных маршрутов из-за карантина : Телеграф.com.ua 05:13
- В транспорт столицы не пустят без маски : Багнет 05:01
- В Киеве по маршрутам остановленного метро пустят автобусы : ГЛАВПОСТ 03:35
- Мэрия опубликовала новую схему движения наземного транспорта : NewsRoom.kh.ua 03:06
- В Украине отменяют все внутренние перевозки : Сегодня.ua 03:02
- Наземный транспорт будет дублировать ветки метро на время закрытия : Новости Киева 00:53
- В Кривом Роге на время остановки скоростного трамвая запустят временный автобусный маршрут : Лента новостей Днепра 00:23
- Не более 10 пассажиров: с завтрашнего дня изменены правила перевозки для общественного транспорта в Николаеве : Nikolaev-City.net 00:08