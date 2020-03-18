Украину ждет валютный кризис (51)

2020.03.18 (51)2020.03.17 (73) →
- ПриватБанк прекратил продажу валюты: что об этом известно : Народна Правда 13:09
- Продажу наличной валюты прекратил ПриватБанк : 7 днів Ужгородськi 13:06
- Приватбанк прекратил наличный обмен валют: теперь только онлайн : Четверта Влада 13:05
- "ПриватБанк" временно прекращает продавать наличную валюту : Наш Киев 13:03
- "ПриватБанк" переводит валютообмен в онлайн на время остановки международного авиасообщения : Journalist.today 12:46
- ПриватБанк остановил продажу наличной валюты : Источник.info 12:45
- Обмен валют: Приватбанк запретил покупку/продажу доллара и евро : Известия в Украине 12:45
- ПриватБанк прекратил обмен наличной валюты в кассах : Финансовый клуб 12:34
- "Валюта все, нет валюты": "ПриватБанк" прекратил продажу наличного доллара и евро : FinOboz 12:34
- Только онлайн: "Приватбанк" остановил продажу валюты : Depo 12:33
- ПриватБанк прекратил наличный обмен валют : Donbass.UA 12:33
- Приватбанк прекратил продажу наличной валюты из-за нехватки долларов : Прямий канал 12:32
- Приватбанк прекратил наличный обмен валют: теперь только онлайн : Експерт-центр 12:32
- ПриватБанк прекратил продажу наличной валюты : Днепр Час 12:29
- Крупнейший банк Украины закрыл обменники : РИА Мелитополь 12:25
- Коронавирус в Украине: ПриватБанк приостановил продажу наличной валюты : Західна iнформаційна корпорація 12:16
- ПриватБанк не выдает доллар: обмен валют работает только в режиме онлайн : Вести.ua 12:15
- Приватбанк переводит валютообмен в онлайн : Антирейд 12:11
- Крупнейший банк Украины закрыл обменники : Новости N 12:09
- "ПриватБанк" остановил покупку и продажу наличной валюты : NewsMir.info 12:06
- На время карантина: "ПриватБанк" приостановил покупку и продажу наличной валюты : УНИАН 12:03
- ПриватБанк остановил продажу валюты в виде наличных : Еспресо TV 12:03
- Крупнейший банк Украины закрыл обменники : Версии.com 11:51
- Крупнейший банк Украины закрыл обменники : Измаил вечерний 11:46
- ПриватБанк остановил продажу и покупку валюты : Znaj.ua 11:46
- Сегодня, 11:20 Елена Клименко С сегодняшнего дня ПриватБанк прекращает продавать наличную валюту : ReplyUA.net 11:41
- Сегодня, 11:13 Андрей Бондар "Валюта все, нет валюты": "ПриватБанк" прекратил продажу наличного доллара и евро : ReplyUA.net 11:41
- ПриватБанк остановил наличный обмен валют: что произошло : Гуру.ua 11:39
- Приватбанк приостановил обмен наличной валюты: как купить и продать доллары : ICTV Факти 11:36
- С сегодняшнего дня ПриватБанк прекращает продавать наличную валюту : FinOboz 11:34
- Приватбанк прекратил наличный обмен валют: теперь только онлайн : Дело.ua 11:32
- Ликвидность банковской системы находится на очень высоком уровне - НБУ : Business Information Network 11:31
- ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты : Капитал 11:20
- Приватбанк переводит покупку и продажу валюты в онлайн : Укрудпром 11:14
- ПриватБанк прекратил продажу наличной валюты : РБК-Україна 11:11
- ПриватБанк приостановил продажу наличной валюты : Хвиля 11:06
- Доллар кончился. ПриватБанк переводит продажу валюты в онлайн : Страна.ua 11:02
- ПриватБанк переводит валютообмен в онлайн : Укринформ 11:02
- Приватбанк перевел валютообменные операции в онлайн : IBF.ua 10:41
- Экономят наличные. ПриватБанк будет менять валюту только онлайн : Новое Время 10:40
- ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты и перевел ее в онлайн : Интерфакс-Україна 10:36
- Приватбанк переводит валютообмен в онлайн : Минфин 10:08
- Ликвидность банковской системы находится на очень высоком уровне - НБУ : УНИАН 09:17
- Нацбанк со дня на день ожидает самолеты с наличной валютой : Олигарх Медиа 09:13
- Паника из-за коронавируса спровоцировала дефицит налички в банках : В Кулаке 08:54