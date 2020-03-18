Карантин: даже рынок "7-й километр" закрывается (39)

Одесский Наблюдатель 2020.03.18 13:02

18.03.2020 Как сообщает администрация, соответствующий приказ был подписан вчера директором рынка. "В связи с обращением Президента Украины и в соответствии с постановлением Кабинета Министров нашей страны от 16 марта 2020 No215 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 11 марта 2020 No 211" по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, администрация