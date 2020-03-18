Карантин: даже рынок "7-й километр" закрывается (39)

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- Карантин: даже рынок "7-й километр" закрывается : Одесский Наблюдатель 13:02
- В Одессе закрывают крупнейший в Восточной Европе рынок "7 километр" : Мой Город N 13:01
- Одесский рынок "7 километр", где работает 60 000 человек, закрывается на карантин : Всеукраинские вести 12:56
- Карантин: даже рынок "7-й километр" закрывается : Одесский Курьер 12:47
- В Одессе на карантин закрыли рынок "7 километр" : #Буквы 12:20
- Карантин: в заведениях будут проводить жесткие внеплановые проверки : Частный предприниматель 12:18
- Остановилась работа 15 тыс. объектов и 60 тыс. чел.: в Одессе на карантин закрыт "7-ой километр" : БессарабiЯ.UA 12:13
- Одесский рынок "7 километр" закрылся : Одесса News 12:13
- Одесский рынок "7 километр" ограничивает свою работу на время карантина : 048.ua Одесса 12:01
- Одесский "7 километр" закрывают на карантин : Ирта-Fax 11:44
- Крупнейший в Украине рынок остановил работу из-за коронавируса : Народна Правда 11:39
- Крупнейший промтоварный рынок в стране закрывается на карантин : Дело.ua 11:02
- Одесский "7 километр" закрывают на карантин : ForUm 10:34
- Знаменитый рынок "7 километр" в Одессе закрылся на карантин : P-kontrol.in.ua 10:24
- Знаменитый рынок "7 километр" в Одессе закрылся на карантин : Politica.com.ua 10:17
- Известный одесский рынок "7 километр" закрывается на карантин : Багнет 10:01
- В работе рынка 7 километр сегодня введены ограничения : 04868.com.ua Черноморск 10:01
- Карантин добрался до крупнейшего рынка "7 км" : Metronom.news 09:58
- Вниманию предпринимателей Каменского: "7 километр" закрылся на карантин : Кстати+ 09:54
- Крупнейший в Украине рынок, где работает около 60 тысяч человек, закрывается на карантин : Kramatorsk.info 09:51
- Рынок "7 километр" ушел на карантин : Iнше ТВ 09:43
- На рынке "7-й километр" всё-таки вспомнили о карантине : Таймер Одесса 09:43
- Одесский рынок "7 километр", где работает 60 000 человек, закрывается на карантин : Телеграф.com.ua 09:43
- В Одессе закрыли самый большой рынок : Lenta.ua 09:37
- В Одесской области "7 километр" закрывают на карантин : Шиповник.ua 09:33
- Одесский рынок "7 километр" закрылся на карантин : Укринформ 09:32
- Работа "7 километра" частично приостанавливается : Контекст-Причерноморье 09:20
- Рынок "7-й км", на котором работает около 60 тыс человек, закрывается на карантин : Бессарабия Информ 09:17
- Работники известного одесского рынка оденут маски: введены ограничения : Взгляд из Одессы 09:11
- Коронавирус в Украине: рынок "Седьмой километр" закрывается на карантин : Прямий канал 08:47
- "Седьмой километр" закрывается на карантин : Измаил вечерний 08:45
- Крупнейший в Украине рынок, где работает около 60 тысяч человек, закрывается на карантин : UAzmi 08:44
- Знаменитый рынок "7 километр" закрылся на карантин : Страна.ua 07:32
- Известный одесский рынок "7 километр" закрывается на карантин : 112.ua 07:30
- В Одесской области "7 километр" закрывают на карантин : НикВести 07:07
- Одесский "7 километр" закрывается на карантин : РБК-Україна 05:40
- Рынок, где работает 60 000 человек, закрывается на карантин : Vector News 05:16
- Рынок, где работает 60 000 человек, закрывается на карантин : Українська правда 02:40
- Одесский промрынок "7-й километр" вводит ограничения в работе из-за карантина : NewsMir.info 00:06