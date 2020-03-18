Минобороны приостановило призыв в армию: в чем причина (150)

2020.03.18 (150)2020.03.17 (30) →
- В Украине из-за коронавируса приостановили призыв в армию : Zachem 18:58
- На время карантина в Краматорске военкомат приостановит призыв на срочную службу : Новости Краматорска 18:40
- На время действия карантина призывников не будут вызывать на призывные участки и в областные сборные пункты : Событие Каменское 18:35
- На время карантина приостановлен призыв в армию : Електронні Вісті 18:30
- В Украине приостановлен призыв в армию из-за вспышки коронавируса : Дзержинск город шахтеров 18:27
- "Сюрприз" для призывников: Минобороны изменило планы из-за введения жесткого карантина : Realist.online 18:24
- Военкоматы приостановили призыв в армию : Лента новостей Днепра 18:23
- В Украине временно отменили призыв в армию: Раскрыты детали : Без Табу 18:17
- На время карантина приостановлен призыв в армию : Капитал.kh 18:16
- Из-за карантина изменятся сроки призыва в армию : Ukrainian Bessarabia 18:13
- В Украине из-за коронавируса приостановили весенний призыв в армию : Мой Город N 18:02
- На время действия карантина военкоматы приостановили призыв в армию : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 18:02
- В Украине вынужденно приостановлен призыв в армию: что известно : Dialog.ua 18:02
- В Украине остановили весенний призыв : Mrpl.City 18:01
- В Украине из-за крантина отсрочили весенний призыв в армию : 0629.com.ua Мариуполь 18:00
- Военкоматы приостановили призыв в армию : Вечерние Вести 17:56
- Сегодня, 17:36 В Украине из-за карантина приостановили призыв в армию : Вести-UA 17:52
- Призыв на воинскую службу приостановлен на срок карантина : Антикоррупционный портал job-sbu.org 17:46
- На период действия карантина военкоматы приостановили призыв : Journalist.today 17:46
- В Украине на время карантина приостановили призыв в армию : Ирта-Fax 17:44
- В Украине отложили призыв в армию : Hronika.info 17:40
- Военкоматы приостановили призыв в армию : Экономика.com.ua 17:31
- Военкоматы приостановили призыв в армию : Днепр Час 17:29
- Карантин: В Украине призыв в армию приостановили : Донецкие Новости 17:26
- В Украине из-за коронавируса приостановили призыв в армию : Информбюро ПСПУ 17:11
- Призыва в армию во время карантина не будет : IPress.ua 17:06
- На время действия карантина военкоматы приостановили призыв в армию : 06277.com.ua Доброполье 17:02
- Призыва в армию во время карантина не будет : 24 канал 17:00
- В Украине из-за карантина приостановлен весенний призыв : Житомир Онлайн 17:00
- Призыв в армию отсрочен : Лента новостей Одессы 16:59
- В Украине приостановили весенний призыв 2020 : Деловой Славянск 16:50
- Весенний призыв перенесут из-за коронавируса : Uzhgorod.in 16:50
- В Украине из-за коронавируса приостановили призыв в армию : IPnews 16:44
- На время карантина приостановлен призыв в армию : Время Харьков 16:43
- Минобороны отложило весенний призыв : Hubs 16:40
- Коронавирус неожиданно пришел на помощь всем желающим "откосить" от армии : Фраза.ua 16:36
- Призыв в ВСУ приостановили на время карантина : Громадське телебачення 16:36
- В Украине из-за коронавируса приостановили призыв в армию : SkyNewsZP 16:34
- Военкоматы приостановили призыв в армию : Finance.UA 16:34
- Минобороны экстренно приостановило призыв в армию: что случилось? : From-UA.com 16:34
- В Украине на время карантина приостановили мероприятия по призыву : ПрессОрг24 16:33
- В Украине приостановили призыв на срочную военную службу : Pravo.ua 16:32
- В Украине на время карантина приостановили призыв в армию : Укринформ 16:32
- В Одессе и области весенний призыв переносится : Рупор Одессы 16:30
- В Украине из-за карантина остановили весенний призыв в армию: подробности : Dnepr.express 16:26