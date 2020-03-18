Минобороны приостановило призыв в армию: в чем причина (150)

Главред 2020.03.18 13:35

18 марта 2020, 13:26 Решение о приостановлении призыва в ряды украинской армии принял командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейненант Александр Сырский. Весенний призыв в ряды ВСУ приостановили из-за коронавирусов / УНИАН В Украине весенний призыв в ряды Вооруженных сил 2020 года решили приостановить из-за опасности распространения китайского коронавируса Covid- 19. Как сообщают в среду, 18 марта, представители пресс-службы Министерства