В Черновцах отменили бесплатный проезд, чтобы пенсионеры сидели дома на карантине (25)

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- В Черновцах остановят весь общественный транспорт : Begemot.media 13:17
- Лишили последнего: украинские пенсионеры остались без льгот, подробности : Стена 12:44
- С завтрашнего дня в Луцке ограничат работу общественного транспорта : RegioNews 12:41
- У пенсионеров начали отбирать льготы из-за карантина: кого коснется : Народна Правда 12:39
- В Черновцах отменили льготы на проезд в транспорте : Bigmir)net Финансы 12:17
- Работа общественного транспорта Луцка ограничивается с 19 марта : UAzmi 12:15
- Нарочно не придумаешь. Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд : Паноптикон 12:15
- Луцк с завтрашнего дня ограничивает работу общественного транспорта: таксисты пообещали не повышать цены : УНИАН 12:03
- В Черновцах отменили льготы на проезд в транспорте : Bigmir)net Новости 11:39
- В Черновцах пенсионерам отменили бесплатный проезд из-за коронавируса : Судебно-юридическая газета 09:39
- В Черновцах отменили бесплатный проезд, чтобы пенсионеры сидели дома на карантине : МариоНетки.net 08:56
- В Черновцах из-за коронавируса прекращает работу общественный транспорт : IPnews 08:44
- Сегодня в Черновцах из-за угрозы коронавируса полностью останавливают работу общественного транспорта : UAzmi 08:44
- В Черновцах из-за коронавируса прекращает работу общественный транспорт : SkyNewsZP 08:34
- В Черновцах отменили льготный проезд, чтобы пенсионеры сидели дома : Верже 08:10
- Об украинских пенсионеров вытерли ноги - забудьте о льготах : Акценты 08:10
- С сегодняшнего дня в Черновцах приостановлено движение всего общественного транспорта : ПрессОрг24 07:33
- С сегодняшнего дня в Черновцах приостановлено движение всего общественного транспорта : Новости N 07:08
- С сегодняшнего дня в Черновцах приостановлено движение всего общественного транспорта : DailyUA 06:24
- С сегодняшнего дня в Черновцах приостановлено движение всего общественного транспорта : Українські національні новини 06:18
- В Черновцах остановят весь общественный транспорт : Сегодня.ua 04:02
- В Черновцах ради здоровья пенсионеров приостановили льготы на проезд : Новости N 03:08
- В Черновцах пенсионерам отменили льготы из-за карантина : Обозреватель 02:39
- В Черновцах защитили пенсионеров от коронавируса отменой льгот на проезд : Главред 00:35
- В Черновцах отменили льготный проезд для пенсионеров до окончания карантина : Лента новостей Днепра 00:23