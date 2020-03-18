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В Черновцах отменили бесплатный проезд, чтобы пенсионеры сидели дома на карантине

В Черновцах отменили бесплатный проезд, чтобы пенсионеры сидели дома на карантине (25)

МариоНетки.net 2020.03.18 08:56
18.03.2020 В Черновцах приостановлено предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это сделано для "стабилизации эпидемической ситуации" в городе. Как сообщает сайт Черновицкого горсовета, соответствующее решение 17 марта на сессии поддержали 26 депутатов городского совета, пишет Страна. "Это вынужденная ограничительная мера, которая побудит людей пожилого возраста, входящих в группу риска и наиболее уязвимых к коронавирусу,
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2020.03.18 (25)

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