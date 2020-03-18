Сеть АТБ установила нормы продажи продуктов в одни руки (63)

Четверта Влада 2020.03.18 13:05

РБК-Украина Сеть АТБ установила нормы продажи продуктов в одни руки для защиты покупателей от спекулянтов. Ограничения на продажу товаров начнут действовать уже с сегодняшнего дня, 17 марта. Компания "АТБ-Маркет" ввела в сети превентивные меры, которые позволят избежать нехватки товаров в отдельных магазинах сети на фоне ажиотажного спроса паникующих покупателей и спекулянтов. "Ажиотаж создают не столько запасливые граждане, сколько недобросовестные