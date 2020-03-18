Мать женщины, умершей в Черновцах от коронавируса: Мою дочь можно было спасти, если бы в полном объеме была оказана помощь (35)

2020.03.18 (35)2020.03.17 (7) →
- "Ее можно было спасти": родственники второй жертвы коронавируса обвиняют медиков в несвоевременной помощи : Думская.net 13:03
- "Можно было спасти": мать ушедшей из жизни от коронавируса украинки ошеломила правдой : Politeka 12:40
- С антибиотиками и без диагноза: в смерти женщины от коронавируса родственники винят врачей : Акцент.zp.ua 12:10
- Медики допустили смерть 33-летней украинки? : УкрОП.org 11:49
- Появились подробности смерти молодой женщины госпитализированной с подозрением на коронавирус : Новости Херсонщины 11:48
- Кто такая Татьяна Пацалюк и как она умерла от коронавируса в Черновцах : UAportal 11:47
- От коронавируса в Украине умерла 33-летняя женщина: ее мать рассказала шокирующие подробности : Гуру.ua 11:39
- Мать умершей в Черновцах утверждает, что ее дочь могли спасти : DailyUA 11:24
- Вторая смерть от коронавируса в Украине. COVID, или врачебная халатность? : Вечерний Николаев 11:12
- Дочери вовремя не предоставили необходимую помощь: мать умершей в Черновцах утверждает, что ее можно было спасти : Антикор.com.ua 11:11
- От коронавируса умерла 33-летняя украинка, мама обвиняет медиков - можно было спасти : Znaj.ua 10:46
- Мать умершей в Черновцах женщины заявила, что ее дочь могли спасти : РепортерUA 10:41
- Дочери вовремя не предоставили необходимую помощь: мать умершей в Черновцах утверждает, что ее можно было спасти : Новости без границ 10:37
- Вторая смерть от коронавируса в Украине. Девушке было всего 33 года, ей назначили антибиотики и отпустили домой : Prioritet.org 10:20
- Мать умершей в Черновцах утверждает, что ее дочь могли спасти : Местные вести 10:10
- Девушке было всего 33 года, ей назначили антибиотики и отпустили домой : Actual Today 10:07
- Мать женщины, умершей в Черновцах от коронавируса: Мою дочь можно было спасти, если бы в полном объеме была оказана помощь : Гордон 10:05
- Коронавирус в Черновцах: родные умершей женщины заподозрили врачей в халатности : Факты 10:04
- В Украине от коронавируса умерла 33-летняя женщина: разгорается скандал : Кстати+ 09:54
- Девушке, которая умерла от коронавируса, в больнице назначили антибиотики и отпустили домой, - СМИ : Українські Новини 09:46
- Мать умершей в Черновцах от коронавируса украинки возмущена действиями врачей : Измаил вечерний 09:45
- В Украине от коронавируса умерла 33-летняя женщина: разгорается скандал : РБК-Україна 09:41
- "Могли спасти": мать погибшей от коронавируса обвинила медиков в смерти дочери : SkyNewsZP 09:34
- Вторая смерть от коронавируса в Украине. Девушке было всего 33 года, ей назначили антибиотики и отпустили домой : Сумські Дебати 09:32
- "Дочь можно было спасти" - мать умершей от коронавируса : Днепр Час 09:28
- От коронавируса в Украине умерла 33-летняя женщина: ее мать рассказала шокирующие подробности : Сегодня.ua 09:17
- "Могли спасти": мать погибшей от коронавируса обвинила медиков в смерти дочери : IPnews 08:44
- Стали известны жуткие подробности смерти в Черновцах второй жертвы коронавируса : Вої 08:15
- Дочери вовремя не предоставили необходимую помощь: мать умершей в Черновцах утверждает, что ее можно было спасти : Інформатор.press 07:36
- Мать умершей в Черновцах утверждает, что ее дочь могли спасти : Новости N 07:08
- Мать умершей в Черновцах утверждает, что ее дочь могли спасти : Bigmir)net Новости 06:09
- В Украине от коронавируса умерла 33-летняя женщина, которой врачи прописали антибиотики и отпустили домой : Новости N 02:09
- Родные умершей женщины от коронавируса возмущены действиями врачей : 24 канал 00:30