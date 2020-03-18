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Мать женщины, умершей в Черновцах от коронавируса: Мою дочь можно было спасти, если бы в полном объеме была оказана помощь

Мать женщины, умершей в Черновцах от коронавируса: Мою дочь можно было спасти, если бы в полном объеме была оказана помощь (35)

Гордон 2020.03.18 10:05
По словам Людмилы Пацалюк, матери умершей в Черновцах от коронавируса женщины, ее дочь не госпитализировали в областную больницу, когда пациентка сама туда приехала, и заявили, что "все хорошо". Сегодня 09.53 Медики могли спасти 33-летнюю женщину, которая умерла в Черновцах и біла инфицирована коронавирусом, заявила ее мать Людмила Пацалюк.
СКОРАЯ, ИНТОКСИКАЦИЯ, АНТИБИОТИК, ХРИП, ПНЕВМОНИЯ, СНИМКА, Пацалюк, Киев, Черновцы, Украина
2020.03.18 (35)

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