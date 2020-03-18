Это я убила Эрику: ICTV запустил не те субтитры во время обращения Зеленского (51)

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- "Это я убила Эрику". Соцсети взорвались из-за конфуза с титрами во время обращения Зеленского : Українські Новини 13:15
- ICTV извинился за субтитры во время трансляции Зеленского : Телекритика 13:13
- "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского (ФОТО, ВИДЕО) : Iнше ТВ 12:43
- "За Эрику придется ответить". Лучшие шутки из соцсетей про ошибочные субтитры во время обращения Зеленского : Новое Время 12:40
- "Это я убила Эрику". Выступление Зеленского с "левыми" титрами стало вирусным : I24.com.ua 12:40
- На ICTV объяснили, как во время выступления Зеленского появились титры из сериала : Комсомольская Правда в Украине 12:31
- "Это я убила Эрику": во время видеообращения Зеленского произошел конфуз : Комментарии.UA 12:20
- Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве : "Наша газета" (Луганск) 12:03
- Один из телеканалов превратил Зеленского в "Беллу Осмаловскую" : Фраза.ua 11:37
- Видеообращение Зеленского вышло с титрами криминального сериала : 06237.com.ua Новогродовка и Селидово 11:27
- На ICTV во время обращения Зеленского пустили титры из сериала "Нюхач" : Винница Реал 11:24
- "Это я убила Эрику": что известно о сериале, который "подставил" Зеленского : Обозреватель 11:09
- ''Это я убила Эрику'': что известно о сериале, который ''подставил'' Зеленского : NewsMir.info 11:06
- "Пробачте мені, якщо зможете": Зеленский срочно обратился к украинцам и сделал сенсационное признание. Такого никто не ожидал. Видео : Hyser 10:41
- Сеть насмешили странные субтитры к обращению Зеленского : Hronika.info 10:40
- Телеканал ICTV выставил Зеленского в идиотском свете : Хвиля 10:36
- "Тело подтягивали уже после смерти". Соцсети взорвались из-за конфуза с обращением Зеленского : Позиция 10:30
- Простите меня за все: канал ICTV наложил неожиданное признание Зеленского. Видео : Стена 10:14
- Видеообращение Зеленского вышло с титрами криминального сериала (ВИДЕО) : Нардеп.org.ua 10:11
- "Это я убила Эрику". На ICTV обращение Зеленского сопроводили ошибочными субтитрами : Новости N 10:08
- "Тело подтягивали после смерти": обращение Зеленского обросло интересными подробностями (видео) : 49000.com.ua 10:05
- На канале ICTV допустили ошибку при обращении Зеленского о коронавирусе : Четверта Влада 10:05
- У днепровского олигарха "подставили" Зеленского - видео : Кстати+ 09:54
- Кого еще ты убил, Вова? В сети смеются над факапом телеканала, который сотворил "нечто" с выступлением Зеленского. Видео : Hyser 09:41
- "Тело подтягивали уже после смерти". Телеканал перепутал субтитры под обращением Зеленского : Фокус 09:34
- "Это я убила Эрику": Во время выступления президента, один из телеканалов перепутал титры : ДонПресс 09:28
- "Это я убила Эрику": во время обращения Зеленского включили странные титры (ВИДЕО) : Без Табу 09:17
- "Что-то пошло не так", - канал ICTV отличился с новым обращением Зеленского к народу Украины : Dialog.ua 09:02
- ВИДЕО: "Это я убила Эрику". На ICTV обращение Зеленского сопроводили ошибочными субтитрами : Маю право 08:56
- ICTV показали титры во время выступления Зеленского: "Это я убила Эрику! Принеси лестницу!" : Znaj.ua 08:46
- Це я вбила Еріку: выяснились неожиданные детали "обращения" Зеленского : РБК-Україна 08:41
- "Это я убила Эрику". На ICTV запустили не те субтитры во время обращения Зеленского : Новое Время 08:40
- Обращение Зеленского к украинцам обернулось громким конфузом, кадры позора: Несите веревку, это я... : Politeka 08:40
- "Это я убила Эрику. Кристиан, принеси лестницу": обращение Зеленского в эфире ICTV сопровождали странными титрами : Еспресо TV 08:33
- "Это я убила Эрику": канал ICTV перепутал титры во время обращении Зеленского (видео) : FaceNews 08:31
- "Это я убила Эрику": один из телеканалов ошибся с титрами в обращении Зеленского - видео : Realist.online 08:24
- "Это я убила Эрику". На ICTV обращение Зеленского сопроводили ошибочными субтитрами(видео) : Измаил вечерний 07:45
- Кто заказал Эрику...? : Спектр Новости 07:36
- Канал ICTV запустил не те титры во время выступления Зеленского : Цензору.нет 07:20
- "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения Зеленского. Хотя : Waves-ua 06:57
- Видеообращение Зеленского вышло с титрами криминального сериала [видео] : Комсомольская Правда в Украине 06:46
- Простите мне, если сможете - украинский телеканал "оригинально" протитровал обращение Зеленского к народу (видео) : Эхо Киева 05:30
- ICTV пустил неправильные титры во время обращения Зеленского : Begemot.media 02:17
- "Это я убила Эрику". На ICTV обращение Зеленского сопроводили ошибочными субтитрами : NewsMir.info 02:06