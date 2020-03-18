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Фокус: Украина

Это я убила Эрику: ICTV запустил не те субтитры во время обращения Зеленского

Это я убила Эрику: ICTV запустил не те субтитры во время обращения Зеленского (51)

#Буквы 2020.03.18 01:19
Телеканал ICTV запустил не те субтитры во время видеообращения Президента Украины Владимира Зеленского. Среда, 18 марта 2020, 00:15 Об этом сообщают #Буквы. Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео обращение в связи с распространением коронавируса, в котором рассказал, как украинцам, находящимся за рубежом, попасть домой. Во время траслянции видеообращения Зеленского на телеканале ICTV запустили титры.
ЗЕЛЕНСКИЙ, ЭРИК, ТИТР, ОБРАЩЕНИЕ, СУБТИТР, ВОРСИНКА, Зеленский, Городецкий, Украина
2020.03.18 (51)

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