Это я убила Эрику: ICTV запустил не те субтитры во время обращения Зеленского (51)

#Буквы 2020.03.18 01:19

Телеканал ICTV запустил не те субтитры во время видеообращения Президента Украины Владимира Зеленского. Среда, 18 марта 2020, 00:15 Об этом сообщают #Буквы. Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео обращение в связи с распространением коронавируса, в котором рассказал, как украинцам, находящимся за рубежом, попасть домой. Во время траслянции видеообращения Зеленского на телеканале ICTV запустили титры.