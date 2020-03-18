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Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит украинцев не верить слухам о карантине

Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит украинцев не верить слухам о карантине (50)

Iнше ТВ 2020.03.18 12:43
Киберполиция фиксирует резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина и просит украинцев использовать только официальные сообщения органов власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В полиции отметили, что цель тех, кто распространяет фейки в таких условиях, - распространение паники и дестабилизация ситуации.
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2020.03.18 (50)

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