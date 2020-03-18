Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит украинцев не верить слухам о карантине (50)

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- Дезинфекция с вертолетов: полиция призывает житомирян не верить фейкам : Журнал Житомира 13:00
- Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит украинцев не верить слухам о карантине : Iнше ТВ 12:43
- Полицейские предупреждают о мошеннических схемах по продаже несуществующих вакцин от COVID-19 : Новости Краматорска 12:40
- Очередные лже-новости распространяют в Запорожье во время карантина : SkyNewsZP 12:34
- Полиция просит граждан сообщать об источниках фейков о коронавирусе : ForUm 12:34
- Полиция Полтавщины опровергла очередной "коронавирусный" фейк из интернета : Depo 12:27
- МВД призывает сообщать о фейках касательно коронавируса : PRportal 12:22
- МВД призывает сообщать о фейках касательно коронавируса : #Буквы 12:20
- Нацполиция призвала сообщать о распространении слухов о коронавирусе : Електронні Вісті 12:15
- Бахмутчанам присылают фейковые сообщения о введенном карантине : Вечерний Бахмут 12:15
- В родительских чатах винничан пугают тюрьмой за прогулки детей во время карантина. Полиция опровергает фейки : 0432.ua Винница 12:00
- Лишение свободы на 5 лет: Нацполиция опровергла очередной фейк : Днепровская Панорама 11:33
- В сети увеличилось количество фейков о карантине: полиция призывает доверять только проверенной информации : Бессарабия Информ 11:17
- "Детей не должно быть на улицах": украинцев напугали фейковые сообщения от "полиции" : Сегодня.ua 11:17
- Карантин в Украине: Нацполиция призывает украинцев сообщать об источниках распространения фейков : ATR.ua 11:13
- За детей на улицах будут штрафовать: в полиции дали ответ : РБК-Україна 11:11
- Осторожно, фейк: в Одессе опровергли информацию о запрете пребывания детей на улице : Одесская жизнь 11:11
- Полиция предупреждает граждан о фейках и торговцах несуществующими лекарствами от коронавируса : ОбщеЖитие Online 11:10
- Нацполиция призвала сообщать о распространении слухов о коронавирусе : Аргументы и Факты Украина 11:09
- Дезинфекция с вертолетов и штраф за прогулки: украинская киберполиция развенчала фейки : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 11:02
- Дезинфекция с вертолетов и штраф за прогулки: украинская киберполиция развенчала фейки : 06277.com.ua Доброполье 11:02
- В Одессе распространяют фейки о штрафах за прогулки с детьми во время карантина : Одесский Наблюдатель 11:02
- Полиция просит украинцев не верить фейкам и слухам : SiteUA 10:49
- Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит не верить слухам! : Утренний город 10:48
- Полиция просит не верить в фейки про коронавирус, которые распространяют по интернету : IT обозрение 10:45
- Полиция просит не верить в фейки про коронавирус, которые распространяют по интернету : InternetUA 10:44
- МВД будет бороться с фейками о коронавирусе и просит о них сообщать : Рубрика 10:30
- Луганская полиция опровергла фейк о запрете детям выходить на улицы : Новости Луганска 10:22
- Фейк! В Ровном родителей не будут штрафовать, если увидят детей на улицах : Press-Центр 10:20
- Штрафы и тюрьма: полиция опровергла новый фейк о карантине в Украине : Prioritet.org 10:20
- Полиция просит не верить в фейки про коронавирус, которые распространяют по интернету : Новости Ю 10:16
- Штрафы и тюрьма за детей на улице: в Украине опровергли очередной фейк по коронавирусу : Наше Місто Дніпро 10:12
- В Одессе распространяют фейки о штрафах за прогулки с детьми во время карантина : Odessa Online 10:11
- Штрафы и тюрьма: полиция опровергла новый фейк о карантине в Украине : Антикор.com.ua 10:11
- В Украине за детей на улицах штрафуют родителей: полиция опровергла циничный фейк : Народна Правда 10:09
- Дезинфекция с вертолетов и штраф за прогулки: украинская киберполиция развенчала фейки : Mrpl.City 10:00
- В Нацполиции призывают украинцев сообщать об источниках распространения лживых слухов и фейков, связанных с введенным карантином : Интерфакс-Україна 09:36
- Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит украинцев не верить слухам о карантине : UAzmi 09:14
- Фейк: украинская полиция опровергла слухи о наказании за прогулки детей на улице : Комсомольская Правда в Украине 08:46
- Полиция опровергла главный фейк о карантине в Украине : Экономические новости 08:33
- В Нацполиции прокомментировали рассылку сообщений, о запрете детям выходить из дома, во время карантина : ДонПресс 08:28
- Детям можно: в полиции уточнили правила в период карантина : NewsMir.info 07:14
- Полиция просит не верить в фейки про коронавирус, которые распространяют по интернету : Укринформ 06:47
- Детям можно: в полиции уточнили правила в период карантина : NewsMir.info 02:06
- Детям можно: в полиции уточнили правила в период карантина : Стена 01:44
- В киберполиции фиксируют резкое увеличение дезинформации про коронавирус : ПрессОрг24 01:33