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Фокус: Украина

Таможня заверила, что продукты из супермаркетов не исчезнут

Таможня заверила, что продукты из супермаркетов не исчезнут (57)

LB.ua 2020.03.18 11:37
Фуры с товарами курсируют между странами без помех, к тому же Украина не является критически зависимой от импортируемых продуктов питания. Фото: pumba1/Depositphotos Таможня заверила граждан, что продукты не исчезнут из полок супермаркетов на время карантина, а фуры с товарами курсируют между странами без помех. Об этом на фейсбуке сообщила "Новая таможня". "Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться
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