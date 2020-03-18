Таможня заверила, что продукты из супермаркетов не исчезнут (57)

- Таможня обещает бесперебойную поставку товаров во время карантина : Украина Коммунальная 18:46
- Продукты не исчезнут из полок супермаркетов на время карантина - таможня : Измаил вечерний 18:46
- Таможня: продукты на полках супермаркетов будут : Journalist.today 18:46
- В таможне рассказали, будет ли дефицит продуктов в Украине : Лента новостей Днепра 18:23
- В супермаркетах не будет дефицита продуктов из-за карантина : Деньги.ua 18:22
- В Украине не будет дефицита продуктов - Таможенная служба : Bigmir)net Финансы 18:17
- В Украине не будет дефицита продуктов - Таможенная служба : Bigmir)net Новости 18:09
- Таможня: Продукты в супермаркетах будут : ForUm 18:04
- Сегодня, 17:11 Дефицит продуктов: грозит ли украинцам "голодный" карантин : Вести-UA 17:52
- "Продукты на полках супермаркетов будут". Украинская таможня заявила, что на фуры карантин не распространяется : Гордон 17:36
- Таможня рассказала, как проходят грузоперевозки : StockWorld.com.ua 16:53
- В таможне рассказали, будет ли дефицит продуктов в Украине : Мост Днепр 16:38
- "Голодные игры" в украинских супермаркетах из-за коронавируса отменяются, чем накормят людей : Znaj.ua 16:16
- В Украине не будет дефицита продуктов во время карантина - Гостаможслужба : Николаевский центр журналистских расследований 16:07
- Продукты не исчезнут из полок супермаркетов на время карантина - таможня : ГолосUA 16:05
- Гостаможслужба: В супермаркетах не будет дефицита продуктов несмотря на карантин в Украине : НикВести 15:07
- Продукты с полок супермаркетов не исчезнут - таможня : AllRetail.ua 15:06
- Дефицита еды не будет: на таможне успокоили украинцев : Сегодня.ua 15:02
- Дефицит продуктов украинцам не грозит : ЗА Київ 14:59
- Стоп паника: дефицит продуктов мариупольцам не грозит : Mariupol.tv 14:56
- Дефицит продуктов украинцам не грозит - таможня : Время Харьков 14:43
- В супермаркетах не будет дефицита продуктов несмотря на карантин - Гостаможслужба : Громадське телебачення 14:36
- Таможенники заверили, что дефицита с доставкой продуктов не будет : FinOboz 14:34
- Перебоев с продуктами в супермаркетах не будет, - Таможенная служба : Донецкие Новости 14:27
- Перебоев с продуктами в супермаркетах не будет - таможня : AgroReview 14:09
- Перебоев с доставкой продуктов в магазины не будет - таможня : Минфин 14:08
- Украинцев заверили в бесперебойных поставках продуктов питания в страну : УНИАН 14:03
- Дефицит продуктов украинцам не грозит - таможня : Вибори в Україні та світі 13:46
- Сегодня, 13:14 Елена Клименко Таможенники заверили, что дефицита с доставкой продуктов не будет : ReplyUA.net 13:41
- Таможня обещает, что продукты из магазинов не исчезнут : Новости мира 13:18
- Дефицит продуктов украинцам не грозит - таможня : FaceNews 13:16
- Таможенники пообещали, что перебоев с поставками продуктов из-за задержки грузовиков на границе не будет : Західна iнформаційна корпорація 13:16
- Фуры с товарами курсируют между странами без помех, - таможня : Український Бізнес Ресурс 13:14
- Продукты с полок супермаркетов не исчезнут: какова ситуация с таможней из-за закрытия границ : Медіаплатформа "НАШ" 13:12
- Дефицит продуктов украинцам не грозит - таможня : Мрия Запорожьe 13:10
- Дефицита продуктов в Украине не будет - таможня : Обозреватель 13:09
- Таможня заверила, что продукты из супермаркетов не исчезнут : Контракты.ua 13:07
- Продукты на полках супермаркетов будут - Гостаможслужба : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- В таможне сообщают, что продукты с полок супермаркетов не исчезнут : Рубрика 12:30
- Таможня заверила, что перебоев с товарами в Украине не будет : ДонПресс 12:28
- "Ограничения не касаются фур с едой". В таможне заявили, что дефицита продуктов в Украине не будет : Страна.ua 12:17
- Продукты останутся на полках супермаркетов - таможня : Зеркало недели. Украина 12:16
- Карантин: Таможня заверила, что перебоев с продуктами питания не будет : InfoResist.org 12:16
- Украинцев призывают не бояться, что завтра не будет, чего есть : RUpor.info 12:12
- Опустеют ли полки супермаркетов в Украине: в Гостаможне разъяснили ситуацию : В Час Пик 11:45