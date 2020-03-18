Таможня заверила, что продукты из супермаркетов не исчезнут (57)

LB.ua 2020.03.18 11:37

Фуры с товарами курсируют между странами без помех, к тому же Украина не является критически зависимой от импортируемых продуктов питания. Фото: pumba1/Depositphotos Таможня заверила граждан, что продукты не исчезнут из полок супермаркетов на время карантина, а фуры с товарами курсируют между странами без помех. Об этом на фейсбуке сообщила "Новая таможня". "Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться