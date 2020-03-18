Больше не будет! В "Приватбанке" экстренно обратились к украинцам. Только по заказу (43)

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- ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты : Лента новостей Днепра 12:23
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- Приватбанк остановил наличный обмен валют : Актуальная Правда 12:12
- ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты : Барометр Южноукраинска 12:12
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- Приватбанк увел валюту в онлайн : Контракты.ua 12:07
- Приватбанк переводит валютообмен в онлайн : 7 телеканал Одессы 12:03
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- С сегодняшнего дня Приватбанк приостановил обмен валют в отделениях банка : IPnews 11:44
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- ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты : Херсон Онлайн 11:37
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- Приватбанк временно остановил продажу и покупку наличной валюты : ДонПресс 11:28
- ПриватБанк приостановил покупку и продажу валюты : Бизнес.медиа 11:19
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