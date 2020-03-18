Больше не будет! В "Приватбанке" экстренно обратились к украинцам. Только по заказу (43)

Корупція Інфо 2020.03.18 12:52

Приватбанк остановил продажу наличной валюты. Теперь только в онлайне. ПриватБанк переводит валютообмен в онлайн на время остановки международного авиасообщения. С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания. Как отметили в банке, приоритет онлайн валютообменных операций вводится для