В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Что это означает (102)

Укрудпром 2020.03.18 17:14

[ Страна.ua, 18 марта 2020 ] В среду, 18 марта, в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из- за распространения коронавируса. Решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а затем его утвердили на уровне Кабмина. Разбирались, что это значит и как изменится жизнь жителей области. ЧС в Киевской области В Кодексе гражданской защиты населения сообщается, что чрезвычайную