Президент Зеленский уволил с должности главу Тернопольской ОГА Сопеля (50)

Преступности.нет 2020.03.18 15:16

18.03.2020 14:40 Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Соответствующее распоряжение было подписано в среду, 18 марта. Игоря Сопеля уволили по его же заявлению. Напомним, Игоря Сопеля представил 1 ноября Президент Зеленский, который прибыл с рабочей поездкой в Тернопольскую область. 20 февраля, во время эвакуации украинцев из Китая в связи со вспышкой