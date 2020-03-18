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Пандемия коронавируса: Евровидение-2020 - отменен из-за COVID-19

Пандемия коронавируса: Евровидение-2020 - отменен из-за COVID-19 (36)

Українські національні новини 2020.03.18 16:03
КИЕВ. 18 марта. УНН. Европейский вещательный союз (EBU) принял решение об отмене конкурса "Евровидение", который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) в мае, пишет УНН со ссылкой на сообщение организаторов события. Организаторы конкурса отметили, что в последние недели рассматривали различные варианты изменения формата, чтобы конкурс все-таки состоялся, но в итоге на фоне растущей неопределенности из-за закрытия границ приняли
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