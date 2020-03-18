Пандемия коронавируса: Евровидение-2020 - отменен из-за COVID-19 (36)

- Официально: "Евровидение" не состоится впервые за 64 года : LeMonade.style 18:57
- Официально отменили! Конкурса Евровидение в этом году не будет. Все подробности : Корупція Інфо 18:53
- Евровидение-2020 отменили из-за пандемии : Izmail.es 18:47
- "Евровидение-2020" официально отменили : Информатор 18:44
- Евровидение 2020 отменили из-за коронавируса : Бессарабия Информ 18:17
- Евровидение-2020 официально отменили из-за пандемии : БессарабiЯ.UA 18:13
- Евровидение-2020 в Роттердаме отменили из-за коронавируса (ВИДЕО) : Mrpl.City 18:01
- Официально: Евровидение-2020 отменено из-за пандемии коронавируса (Видео) : ASPInews 18:01
- Конкурс Евровидение-2020 официально отменен из-за коронавируса : 0512.com.ua 18:01
- Официально: Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса : Journalist.today 17:46
- Евровидение-2020 отменено : Источник.info 17:45
- Евровидение 2020 отменяется: Теперь уже официально : Без Табу 17:17
- Официально! Евровидение 2020 отменено из-за коронавируса : Акценты 17:11
- Из-за коронавируса отменили Евровидение 2020 : 7 днів Ужгородськi 17:06
- Евровидение 2020 отменяется: Теперь уже официально : NewsMir.info 17:06
- Евровидение 2020 перенесли на год из-за коронавируса : Наш Киев 17:03
- "Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса : Житомир Онлайн 16:59
- Сегодня, 16:30 Елена Клименко Окончательно: Евровидение-2020 отменили : ReplyUA.net 16:41
- Евровидение 2020: конкурс в Роттердаме отменили из-за коронавируса : Телеканал СТБ 16:37
- Опять коронавирус: стал известен "победитель" "Евровидения-2020" : Фраза.ua 16:36
- Пандемия коронавируса: Евровидение-2020 - отменен из-за COVID-19 : ПрессОрг24 16:33
- Евровидение 2020 отменили из-за пандемии : WoMo 16:29
- Пандемия коронавируса: Евровидение-2020 - отменен из-за COVID-19 : DailyUA 16:24
- Карантин по коронавирусу: Евровидение не будет проводится в этом году : Realist.online 16:24
- "Евровидение-2020" отменили : #Буквы 16:20
- "Евровидение-2020" отменено : Новости мира 16:18
- Коронавирус. Евровидение-2020 отменили из-за пандемии : ЛІГАБізнесІнформ 16:07
- Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса : Громадське телебачення 16:06
- Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса : IPress.ua 16:06
- "Евровидение-2020" официально отменили : Фокус 16:04
- Пандемия коронавируса: Евровидение-2020 - отменен из-за COVID-19 : Українські національні новини 16:03
- Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса : Donbass.UA 16:03
- Организаторы отменили "Евровидение" из-за пандемии коронавируса : Маяк.org.ua 16:01
- Евровидение-2020 в Роттердаме отменяется из-за коронавируса : 112.ua 16:00
- Официально: Евровидение 2020 отменили : УНИАН 15:48
- "Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса : InfoResist.org 15:46