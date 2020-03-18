В Кабмине поманили компенсацией украинцам расходов на услуги ЖКХ: каким и как (81)

Главред 2020.03.18 16:35

18 марта 2020, 16:10 Ситуация из-за карантина, введенного в Украине по причине китайского коронавируса, по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, требует неожиданных решений. Денис Шмыгаль предложил компенсировать украинцам роцент платежей за услуги ЖКХ / УНИАН Правительство намерено компенсировать украинцам определенный процент платежей за услуги ЖКХ - из-за того, что люди постоянно находятся по домам на коронавирусном карантине.