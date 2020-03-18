В Кабмине поманили компенсацией украинцам расходов на услуги ЖКХ: каким и как (81)

- Сегодня, 18:26 Кабмин обещает украинцам скидку на коммуналку на время карантина : Вести-UA 18:52
- Кабмин компенсирует украинцам часть коммунальных платежей из-за карантина : Известия в Украине 18:45
- Украинцам могут возместить часть денег за коммуналку : Источник.info 18:45
- Государство планирует возместить часть коммунальных платежей на время карантина : УП: Економічна правда 18:33
- В Кабмине туманно пообещали украинцам компенсировать расходы на коммуналку : From-UA.com 18:04
- Правительство компенсирует украинцам часть расходов на ЖКХ из-за карантина : Думская.net 18:03
- Украинцам могут возместить коммуналку на время карантина: что решили в Кабмине : Новости Херсонщины 17:48
- Премьер Шмыгаль поручил министрам подсчитать, сколько Кабмин сможет компенсировать домохозяйствам за комуслуги в условиях карантина : КиевВласть.com.ua 17:48
- Премьер намерен компенсировать украинцам часть коммуналки : IBF.ua 17:40
- Оплата коммуналки в период карантина: украинцам сообщили новость : Судебно-юридическая газета 17:39
- Украинцам из-за карантина могут компенсировать часть коммуналки : Днепр Час 17:29
- Шмыгаль пообещал компенсировать часть расходов на ЖКУ : Maanimo 17:08
- Кабмин обещает украинцам скидку на коммуналку из-за карантина : Южная правда 17:07
- Украинцам могут возместить коммуналку на время карантина: что решили в Кабмине : Херсон Онлайн 17:07
- Украинцам могут компенсировать часть коммуналки за время карантина : 6264.com.ua Краматорск 17:06
- "Компенсируем коммуналку", - премьер Шмыгаль пояснил, чего ждать украинцам в платежках : Dialog.ua 17:02
- В Кабмине пообещали компенсировать украинцам затраты на оплату "коммуналки" на время карантина : Корабелов.инфо 16:50
- Коммуналку платить не нужно: украинцев обрадовали эпидемическим нововведением : Hyser 16:42
- Кабмин планирует компенсировать часть коммуналки на время карантина - Премьер Шмыгаль : Редпост 16:41
- Украинцам обещают скидку на коммуналку из-за карантина : Hronika.info 16:40
- Украинцам хотят вернуть деньги за коммуналку: о чем речь : Народна Правда 16:39
- Украинцам компенсируют часть коммуналки - премьер-министр : Минфин 16:38
- В Кабмине поманили компенсацией украинцам расходов на услуги ЖКХ: каким и как : Главред 16:35
- Расходы на коммуналку частично компенсируют: почему и насколько уменьшатся платежки : Gazeta.ua 16:35
- Кабмин собирается возместить часть расходов украинцев за ЖКУ в условиях карантина : FinOboz 16:34
- Кабмин собирается возместить часть расходов украинцев за ЖКУ в условиях карантина : ПрессОрг24 16:33
- Украинцам готовят приятный сюрприз по коммуналке на время карантина : Апостроф 16:30
- Кабмин собирается возместить часть расходов украинцев за ЖКУ в условиях карантина : DailyUA 16:24
- Компенсация за карантин: в Кабмине просчитывают варианты : Realist.online 16:24
- Шмыгаль предложил компенсировать украинцам часть коммуналки во время коронавирусного карантина : Ракурс 16:22
- Кабмин обещает украинцам скидку на коммуналку из-за карантина : Мрия Запорожьe 16:11
- Правительство рассматривает возможность компенсации части коммунальных платежей украинцам на время карантина : RegioNews 16:11
- Украинцам частично компенсируют коммуналку за время карантина : Новое Время 16:10
- В Кабмине пообещали компенсировать расходы на коммуналку, но не уточнили детали : Новости N 16:09
- Украинцам могут компенсировать часть коммуналки во время карантина : ICTV Факти 16:06
- Расходы на коммуналку частично компенсируют: почему и на сколько уменьшатся платежки : Gazeta.ua 16:05
- Украинцам могут возместить часть денег по оплате за коммуналку из-за карантина : Еспресо TV 16:04
- Кабмин собирается возместить часть расходов украинцев за ЖКУ в условиях карантина : Українські національні новини 16:03
- Кабмин обещает украинцам скидку на коммуналку из-за карантина : FaceNews 16:01
- Украинцам компенсируют часть коммунальных платежей из-за карантина : 2000.ua 16:00
- Вниманию каменчан: компенсируют часть коммунальных платежей из-за карантина : Кстати+ 15:55
- Кабмин планирует компенсировать украинцам часть коммуналки : Зеркало недели. Украина 15:46
- Кабмин пообещал частично компенсировать затраты на оплату коммуналки : Український Бізнес Ресурс 15:44
- Кабмин планирует частично возместить украинцам коммуналку из-за карантина : Экономические новости 15:33
- Украинцам могут компенсировать часть платежей за коммуналку во время карантина : Дело.ua 15:32