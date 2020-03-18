Украина организует чартеры для возвращения украинцев: откуда и как можно улететь (42)

Факты 2020.03.18 14:34

14:22 - 18 марта 2020 Ирина ГАЛ, "ФАКТЫ" Для возвращения в Украину соотечественников, которые не смогли приехать домой до закрытия авиасообщения, организуют нерегулярные рейсы - билеты можно купить на сайте авиакомпании SkyUp Airlines. "МИД, Мининфраструктуры и авиакомпания объявляют начало продаж авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон,