В Киеве тест на COVID-19 дал положительный результат (52)

FaceNews 2020.03.18 17:16

18.03.2020 17:00 Инна Сабатин, источник: "Facenews" Пенсионера Министерства обороны Украины проверяют на наличие заболевания коронавирусом Covid-19 в Киевском военном госпитале, передает FaceNews.ua."17 марта 2020 года во второй половине дня в Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ обратился пенсионер Министерства обороны Украины с жалобами на состояние здоровья", - говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил ВСУ.