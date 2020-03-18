Красный Крест отправит в Украину оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом (50)

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- Зеленский договорился с Красным Крестом о поставках оборудования и медикаментов : Укринформ 16:47
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