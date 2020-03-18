Красный Крест отправит в Украину оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом (50)

#Буквы 2020.03.18 18:20

Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером о предоставлении Украине медицинского оборудования и медикаментов для борьбы с COVID-19. Среда, 18 марта 2020, 17:37 Об этом сообщается на сайте Главы государства. Зеленский и Маурер обсудили важность обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и