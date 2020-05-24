Какая погода будет в Украине летом: прогноз климатолога (148)

Весь Харьков 2020.05.24 20:10

Этим летом на территории Украины ожидается жара с засухой, а также ливни, шквалы и град. Об этом рассказала климатолог Вера Балабух. "Пока по данным, которые дают международные прогностические центры, ожидается, что у нас и в дальнейшем лето должно быть теплым и засушливым. Так как это происходило в течение весны, за исключением мая", - отметила она. По словам климатолога, летом будет наблюдаться дефицит осадков.

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